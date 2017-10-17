В Самаре водитель иномарки сбил ребенка, переходившего дорогу по правилам

В понедельник, 16 октября, в историческом центре Самары произошло ДТП с участием 47-летнего водителя автомобиля Volkswagen, который примерно в 18:46 ехал по ул. Ульяновской со стороны ул. Садовой в направлении ул. Галактионовской, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в Отделении пропаганды БДД ОГИБДД Самары.

По предварительным данным полицейских, напротив дома № 18 по ул. Ульяновской он сбил девятилетнего мальчика, переходившего проезжую часть ул. Ульяновской со стороны ул. Ярморочной в направлении ул. Вилоновской по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.

После ДТП мальчик поступил в больницу с подозрением на перелом плечевой кости.

В Отделении пропаганды БДД ГИБДД Самары сообщают, что сейчас по факту ДТП проводится проверка и призывают участников движения соблюдать ПДД.