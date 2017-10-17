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ДТП Происшествия

В Самаре сбитая "Газелью" на переходе девочка-подросток получила травму позвоночника

САМАРА. 17 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 16 октября, в Самаре участником ДТП стал 58-летний водитель автобуса "Газель", ехавший примерно в 13:30 по Московскому шоссе со стороны 22 км в направлении 24 км, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в отделении пропаганды БДД ОГИБДД Самары.

По предварительным данным полицейских, напротив дома №75а 23 км Московского шоссе он сбил 14-летнюю девочку, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
После аварии девочка поступила в лечебное учреждение с подозрением на перелом позвонка грудного отдела позвоночника.

В отделении пропаганды БДД ОГИБДД Самары сообщают, что по факту ДТП проводится проверка, и призывают водителей быть внимательными при движении у пешеходных переходов и при перевозке детей, так как только за понедельник, 16 октября, в Самаре зафиксировано два дорожных происшествия с несовершеннолетними, пострадавшими на переходах, и в минувшие выходные произошло еще четыре аварии, в которых пострадали дети.

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