В Самаре сбитая "Газелью" на переходе девочка-подросток получила травму позвоночника

В понедельник, 16 октября, в Самаре участником ДТП стал 58-летний водитель автобуса "Газель", ехавший примерно в 13:30 по Московскому шоссе со стороны 22 км в направлении 24 км, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в отделении пропаганды БДД ОГИБДД Самары.
По предварительным данным полицейских, напротив дома №75а 23 км Московского шоссе он сбил 14-летнюю девочку, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
После аварии девочка поступила в лечебное учреждение с подозрением на перелом позвонка грудного отдела позвоночника.
В отделении пропаганды БДД ОГИБДД Самары сообщают, что по факту ДТП проводится проверка, и призывают водителей быть внимательными при движении у пешеходных переходов и при перевозке детей, так как только за понедельник, 16 октября, в Самаре зафиксировано два дорожных происшествия с несовершеннолетними, пострадавшими на переходах, и в минувшие выходные произошло еще четыре аварии, в которых пострадали дети.
Последние комментарии
Урод,проблемы создал водителю...
Водитель не ментёныш случайно ? Номера знакомые
Намотало ночью пьяного дурачка на хачмобиле на столб - надо радоваться, что один убился.
По другим данным мотоблоком таки управлял 14-летник мальчик.
в каком то не установленном, там не регулируемый пешеходный переход-отмазывают проплатил