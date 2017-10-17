Недострой на углу Вилоновской и Садовой не могут сдать из-за отсутствия парковки

Проблемы с вводом дома на углу Вилоновской и Садовой возникли из-за отсутствия парковки, пишет sgpress.ru.

Компания "Средневолжскстрой" приступила к возведению этой четырехсекционной высотки в 2004 году. Причем без разрешения на строительство. В 2008 г. была заселена только одна секция. Через три года в отношении компании начата процедура банкротства, а дом попал в перечень проблемных объектов Самарской области, для строительства которых привлекались средства граждан.



В конце 2014 г. региональное министерство строительства через конкурс выбрало нового застройщика — ООО "Стройпроект сервис". Компания обязалась достроить высотку в Ленинском районе и удовлетворить права 82 дольщиков, которые должны получить 78 помещений общей площадью около пяти тысяч квадратных метров.

"Стройпроект сервис" столкнулся с рядом трудностей, которые помешали бы получить разрешение на строительство. Например, дом попадал в защитную зону объекта культурного наследия, где возведение капитальных зданий запрещено. Тогда застройщик получил от властей ряд спецсогласований, в том числе через публичные слушания. Проще говоря, чтобы удовлетворить права дольщиков, параметры многоэтажки, которые, в общем-то, не подходили для исторического центра Самары, одобрили.

Однако дольщики, вложившие деньги в строительство дома на углу улиц Вилоновской и Садовой, много лет ждут свои квартиры. Они возмущены и всячески привлекают внимание властей к проблеме. В очередной раз это стал баннер с надписью: "Памятник бездействия самарских чиновников. Администрация Самары, дайте достроить дом!"

И.о. руководителя департамента градостроительства Елена Бондаренко рассказала источнику, что сейчас остается нерешенной одна проблема. В Самаре существует норматив: застройщики обязаны обеспечить каждую квартиру одним парковочным местом. А для дома на Вилоновской/Садовой стоянки для автомобилей не были предусмотрены вообще.

"Этот вопрос требует обсуждения. В случаях, которые касаются интересов дольщиков, нужен индивидуальный подход. Уже в ближайшую пятницу, 20 октября, соберется градостроительный совет, — сообщила Елена Бондаренко. — Будет рассмотрена эта конкретная ситуация, предложены варианты действий, которые позволят достроить объект".