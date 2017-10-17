Недострой на углу Вилоновской и Садовой не могут сдать из-за отсутствия парковки

Проблемы с вводом дома на углу Вилоновской и Садовой возникли из-за отсутствия парковки, пишет sgpress.ru.
Компания "Средневолжскстрой" приступила к возведению этой четырехсекционной высотки в 2004 году. Причем без разрешения на строительство. В 2008 г. была заселена только одна секция. Через три года в отношении компании начата процедура банкротства, а дом попал в перечень проблемных объектов Самарской области, для строительства которых привлекались средства граждан.
В конце 2014 г. региональное министерство строительства через конкурс выбрало нового застройщика — ООО "Стройпроект сервис". Компания обязалась достроить высотку в Ленинском районе и удовлетворить права 82 дольщиков, которые должны получить 78 помещений общей площадью около пяти тысяч квадратных метров.
"Стройпроект сервис" столкнулся с рядом трудностей, которые помешали бы получить разрешение на строительство. Например, дом попадал в защитную зону объекта культурного наследия, где возведение капитальных зданий запрещено. Тогда застройщик получил от властей ряд спецсогласований, в том числе через публичные слушания. Проще говоря, чтобы удовлетворить права дольщиков, параметры многоэтажки, которые, в общем-то, не подходили для исторического центра Самары, одобрили.
Однако дольщики, вложившие деньги в строительство дома на углу улиц Вилоновской и Садовой, много лет ждут свои квартиры. Они возмущены и всячески привлекают внимание властей к проблеме. В очередной раз это стал баннер с надписью: "Памятник бездействия самарских чиновников. Администрация Самары, дайте достроить дом!"
И.о. руководителя департамента градостроительства Елена Бондаренко рассказала источнику, что сейчас остается нерешенной одна проблема. В Самаре существует норматив: застройщики обязаны обеспечить каждую квартиру одним парковочным местом. А для дома на Вилоновской/Садовой стоянки для автомобилей не были предусмотрены вообще.
"Этот вопрос требует обсуждения. В случаях, которые касаются интересов дольщиков, нужен индивидуальный подход. Уже в ближайшую пятницу, 20 октября, соберется градостроительный совет, — сообщила Елена Бондаренко. — Будет рассмотрена эта конкретная ситуация, предложены варианты действий, которые позволят достроить объект".
Последние комментарии
Уважаемая Татьяна, напомню вам, что специалисты площадки с хромакеем - обычные студенты, которые, помимо работы на Фестивале науки, ещё успевают мотнировать ваши видео и готовиться к занятиям. Всех гостей мы предупреждали, что письмо вы получите в течение недели. Так что никуда ваше выступление не пропало, не переживайте, мы умеем пользоваться почтой)
Нас фестиваль науки в этом году удивил своей глупостью! На всех плакатах заявлено 0+, однако ребёнку 2х лет не разрешили потрогать игрушки-машинки,представленные на одном из стендов, мотивируя тем,что они для детей от 5 лет)))). На ящике для сбора отходов Алюминий был написан с двумя ЛЛ ))) А специалисты из Хроматей -комнаты так и не выслали нам видео, видимо ещё не изучали на лекциях как работать с эл. почтой. Вот и всё впечатление от фестиваля в этом году. Азбука науки лучше!!!
Уж..... если ФКР занимается уже такими махинациями то что говорить об УК.А, что наверное и стоило ожидать,не хватает теперь еще такои структуры которая проверяла ФКР.
Во время надо ремонтировать!!!!У нас на центральной улице Кировского района проспекте Кирова237 к магазину с трудом по асфальту пойдешь-ямы -ямы -ямы!!!!
Ну какие к черту пристрои??? Стройте новые школы! Школ раз два в городе. Ни садов, ни школ, скоро и в вузы и техникумы будут наплывы детей. Государство требует повышении демографии, а для детей ничего не делается. Кошелев и южный город только строит школы и сады. Где ещё?