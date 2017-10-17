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Суды Происшествия

Торгового представителя из Сызрани осудили за хищения

СЫЗРАНЬ. 17 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Сызрани суд рассмотрел уголовное дело торгового представителя Х., обвиняемого в хищении вверенного имущества в крупном размере, сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Как было установлено, Х. с октября 2016 г. по январь 2017 г. присваивал средства, которые получал за поставку товара от контрагентов организаций в Сызрани, Сызранском и Шигонском районах, всего более 934 тыс. рублей.

Суд признал его виновным и назначил два года лишения свободы условно с испытательным сроком полтора года. Приговор в законную силу не вступил.

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