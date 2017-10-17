Торгового представителя из Сызрани осудили за хищения

В Сызрани суд рассмотрел уголовное дело торгового представителя Х., обвиняемого в хищении вверенного имущества в крупном размере, сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.
Как было установлено, Х. с октября 2016 г. по январь 2017 г. присваивал средства, которые получал за поставку товара от контрагентов организаций в Сызрани, Сызранском и Шигонском районах, всего более 934 тыс. рублей.
Суд признал его виновным и назначил два года лишения свободы условно с испытательным сроком полтора года. Приговор в законную силу не вступил.
Последние комментарии
Ну а пенсионные удостоверения килограммами в самаре продают типа фсб не знает, и не только в самаре по всей стране )))) по 300тыс , задолбали фазана лепить народу
Бессовестная! Как можно обманывать пожилых людей?? У них итак нет денег, последние накопления снимают, а она еще и обворовывала этих несчастных людей. Надеюсь ее осудят всё-таки. Такие поступки нельзя оставлять безнаказанными.
Такие новокуйбышевские судьи, которые оскорбляют граждан, фальсифицируют документы, искажают материалы дела, постоянно врут, выносят заведомо неправосудные судебные акты (Алексей Сорокин) не вправе не только кого-то судить, но и заходить на порог здания суда.
Присоединяюсь к просьбе! Да будет так!
нормально..хорошо что хоть нашли их