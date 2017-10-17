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Облправительство Власть и политика

Виктор Кудряшов: "Только создание комплексов по переработке сельхозпродукции повысит эффективность отрасли"

САМАРА. 17 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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В Самарской области необходимо создавать комплексы по переработке сельхозпродукции, заявил советник врио губернатора Дмитрия Азарова Виктор Кудряшов в первом интервью в этом статусе.

В интервью, вышедшем 17 октября в "Комсомольской правде", речь шла о социально-экономической ситуации, о теме корректировки мер соцподдержки, о наиболее острых проблемах областного центра и другом.

Виктор Кудряшов отдельно остановился на положении дел в сельском хозяйстве.

"В текущем году значительно (почти на 10%) сократилось поголовье свиней, сокращается поголовье крупного рогатого скота, практически не растет производство молока (рост на 1%)", — привел он данные.
Также он отметил, что несмотря на большой урожай зерновых этого года, хозяйства испытывают проблемы. В частности, Самарская область стала абсолютным лидером в стране по темпам падения закупочных цен на зерно — упавших на 20% относительно уровня прошлого года.

"В то же время, из-за неразвитости инфраструктуры хранения и переработки сельхозпродукции, цена на муку, в отличие от других территорий, за год не изменилась и по-прежнему является одной из самых высоких среди регионов ПФО, а это, в свою очередь, делает нас абсолютным лидером в округе по стоимости готового хлеба, — обращает он внимание. — Понятно, что только усилия по созданию комплексов по переработке сельхозпродукции позволят повысить эффективность этой важнейшей отрасли экономики губернии".

Гид потребителя

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