Виктор Кудряшов: "Только создание комплексов по переработке сельхозпродукции повысит эффективность отрасли"

В Самарской области необходимо создавать комплексы по переработке сельхозпродукции, заявил советник врио губернатора Дмитрия Азарова Виктор Кудряшов в первом интервью в этом статусе.
В интервью, вышедшем 17 октября в "Комсомольской правде", речь шла о социально-экономической ситуации, о теме корректировки мер соцподдержки, о наиболее острых проблемах областного центра и другом.
Виктор Кудряшов отдельно остановился на положении дел в сельском хозяйстве.
"В текущем году значительно (почти на 10%) сократилось поголовье свиней, сокращается поголовье крупного рогатого скота, практически не растет производство молока (рост на 1%)", — привел он данные.
Также он отметил, что несмотря на большой урожай зерновых этого года, хозяйства испытывают проблемы. В частности, Самарская область стала абсолютным лидером в стране по темпам падения закупочных цен на зерно — упавших на 20% относительно уровня прошлого года.
"В то же время, из-за неразвитости инфраструктуры хранения и переработки сельхозпродукции, цена на муку, в отличие от других территорий, за год не изменилась и по-прежнему является одной из самых высоких среди регионов ПФО, а это, в свою очередь, делает нас абсолютным лидером в округе по стоимости готового хлеба, — обращает он внимание. — Понятно, что только усилия по созданию комплексов по переработке сельхозпродукции позволят повысить эффективность этой важнейшей отрасли экономики губернии".
Последние комментарии
Явно выраженные признаки коррупцонно составляющих.
Главное коллектив подобрать новый.
Рад. Искренне рад. Как человек неравнодушный ждал с нетерпением этого события. Конечно каждая кухарка может управлять государством, но не до такой степени.
Интересно
Совести у чиновников нет. Если бы не Меркушкин, то не один миллион рублей они истратили на себя любимых.Увольнять таких надо. Они и дальше будут воровать.