В самарской гостинице обнаружено тело менеджера "Электрощит-ТМ Самара"

Во вторник, 17 октября, в номере одной из самарских гостиниц было обнаружено тело руководителя департамента технического обслуживания "Электрощит-ТМ Самара".

По версии следствия, он сам свел счеты с жизнью. "На теле погибшего не было внешних признаков насильственной смерти, — сообщила старший помощник руководителя СУ СК Самарской области Елена Шкаева. — При нем была найдена предсмертная записка". По факту случившегося силовики ведут проверку. Правоохранители опрашивают сотрудников гостиницы, которые могли стать свидетелями произошедшего.