В самарской гостинице обнаружено тело менеджера "Электрощит-ТМ Самара"

Во вторник, 17 октября, в номере одной из самарских гостиниц было обнаружено тело руководителя департамента технического обслуживания "Электрощит-ТМ Самара".
По версии следствия, он сам свел счеты с жизнью.
"На теле погибшего не было внешних признаков насильственной смерти, — сообщила старший помощник руководителя СУ СК Самарской области Елена Шкаева. — При нем была найдена предсмертная записка".
По факту случившегося силовики ведут проверку. Правоохранители опрашивают сотрудников гостиницы, которые могли стать свидетелями произошедшего.
Последние комментарии
Вранье то,что дети были на другом уроке. Они еще выходили из класса, как обрушилась штукатурка. Многие дети все видели!!!!!!!!!!!!
Слава богу и спасибо врачам,что осталась жива...
Поражаюсь над таким враньём.про одежду не было её на берегу.(Причина смерти мужчины и обстоятельства случившегося устанавливаются.)ни чего подобного.
Это они могут. Меня они с переломом локтя со смещением и полностью нерабочей висячей рукой послали своим ходом в Семашко.
Бил ужасно ми там купалис когда спатели пришли и начили искат