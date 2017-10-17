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Чрезвычайные происшествия Происшествия

В самарской гостинице обнаружено тело менеджера "Электрощит-ТМ Самара"

САМАРА. 17 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 17 октября, в номере одной из самарских гостиниц было обнаружено тело руководителя департамента технического обслуживания "Электрощит-ТМ Самара".

По версии следствия, он сам свел счеты с жизнью.

"На теле погибшего не было внешних признаков насильственной смерти, — сообщила старший помощник руководителя СУ СК Самарской области Елена Шкаева. — При нем была найдена предсмертная записка".

По факту случившегося силовики ведут проверку. Правоохранители опрашивают сотрудников гостиницы, которые могли стать свидетелями произошедшего.

Гид потребителя

Последние комментарии

Gennady Xxx 05 сентября 2017 16:36 В самарской школе обрушилась штукатурка с потолка

Вранье то,что дети были на другом уроке. Они еще выходили из класса, как обрушилась штукатурка. Многие дети все видели!!!!!!!!!!!!

Татьяна Чернова 04 сентября 2017 20:36 В пос. Мехзавод женщина упала с пятого этажа

Слава богу и спасибо врачам,что осталась жива...

Вячеслав ? 11 августа 2017 18:19 Из реки Большой Иргиз в с. Пестравка извлекли тело мужчины

Поражаюсь над таким враньём.про одежду не было её на берегу.(Причина смерти мужчины и обстоятельства случившегося устанавливаются.)ни чего подобного.

Алекс Меломан 11 августа 2017 10:41 В Самаре пропал пенсионер, которого с травмой головы отправили из Пироговки в больницу им. Середавина своим ходом

Это они могут. Меня они с переломом локтя со смещением и полностью нерабочей висячей рукой послали своим ходом в Семашко.

Вахаг Варданян 30 июля 2017 23:05 Из Волги в районе Ленинградского спуска извлекли тело молодого человека

Бил ужасно ми там купалис когда спатели пришли и начили искат

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