Вокруг стадиона "Самара Арена" расчистили 19 га лесов. Об этом сообщил врио вице-губернатора Самарской области Александр Фетисов на совместном заседании комитета по строительству и комитета по культуре, спорту и молодежной политике Самарской губернской думы 17 октября.

"Расчистка близлежащего леса проведена на территории 19 га, в том числе за последние 10 дней расчищено более 12 гектаров. Такие темпы работ дают уверенность в том, что к декабрю они будут завершены", - отметил Александр Фетисов.

По словам врио вице-губернатора, благоустройство территории около "Самара Арена" сейчас выполнено на 20%. За последнюю неделю сделано 2% от общего объема работ.

"В данный момент продолжается переустройство инженерной инфраструктуры, ливневой канализации, системы водоснабжения, освещения. На сегодняшний момент это один из самых сложных участков работ", - подчеркнул он.

Фетисов рассказал, что начало работ было осложнено огромным количеством грунта, который вывозился со стадиона и других объектов. Общий объем грунта составил более 420 куб. м, в настоящий момент уже вывезено около 180 кубометров.

"Нашей главной задачей было убрать этот грунт с линии прокладки коммуникаций. На сегодня эта задача решена полностью. В сутки вывозится около 70 куб. м, за месяц-полтора территорию полностью очистим", - сказал врио вице-губернатора.