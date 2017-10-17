Вокруг стадиона "Самара Арена" расчистили 19 га лесов. Об этом сообщил врио вице-губернатора Самарской области Александр Фетисов на совместном заседании комитета по строительству и комитета по культуре, спорту и молодежной политике Самарской губернской думы 17 октября.
"Расчистка близлежащего леса проведена на территории 19 га, в том числе за последние 10 дней расчищено более 12 гектаров. Такие темпы работ дают уверенность в том, что к декабрю они будут завершены", - отметил Александр Фетисов.
По словам врио вице-губернатора, благоустройство территории около "Самара Арена" сейчас выполнено на 20%. За последнюю неделю сделано 2% от общего объема работ.
"В данный момент продолжается переустройство инженерной инфраструктуры, ливневой канализации, системы водоснабжения, освещения. На сегодняшний момент это один из самых сложных участков работ", - подчеркнул он.
Фетисов рассказал, что начало работ было осложнено огромным количеством грунта, который вывозился со стадиона и других объектов. Общий объем грунта составил более 420 куб. м, в настоящий момент уже вывезено около 180 кубометров.
"Нашей главной задачей было убрать этот грунт с линии прокладки коммуникаций. На сегодня эта задача решена полностью. В сутки вывозится около 70 куб. м, за месяц-полтора территорию полностью очистим", - сказал врио вице-губернатора.
Последние комментарии
Уж..... если ФКР занимается уже такими махинациями то что говорить об УК.А, что наверное и стоило ожидать,не хватает теперь еще такои структуры которая проверяла ФКР.
Во время надо ремонтировать!!!!У нас на центральной улице Кировского района проспекте Кирова237 к магазину с трудом по асфальту пойдешь-ямы -ямы -ямы!!!!
В Самаре такая же идёт вода.Да же фильтра не спасают.
Эти рынки позорят наш город! Настала другая эпоха, хочется видеть красоту вокруг . а не эти уродливые трущобы.Кроме того , в расположении трамвайных путей, не должно быть никаких строений, а там на кольце заборы стоят вплотную к рельсам, непонятно. как они их чистят зимой.. в снегопады? А те люди, которые там работают...разве у них монополия на этот участок территории. Хватит ! Время этих рынков закончилось!
«В четверг, 22 июня, глава Самары Олег Фурсов провел выездное совещание по ремонту объектов улично-дорожной сети». Глава Самары Олег Фурсов 20 июня 2017 провел выездное совещание по ремонту объектов" улично-дорожной сети". — загадка, когда же Фурсов выезжал на ул. Губанова. Но, не суть… Управляющий микрорайоном экстренно, 21 июня собрал жителей Губанова в количестве 11 (одиннадцати) ?? человек! в помещении на Аминева 1, и провел «опрос» жителей о судьбе ул. Губанова, имеется протокол собрания… В протоколе одно, в Социалке написали другое другое. Если опрос 11 жителей — это опрос всех жителей ул. Губанова, то я не знаю, за что председатель микрорайона получает зарплату.