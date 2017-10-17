ХК ЦСК ВВС на выезде разгромно проиграл "Горняку" - 0:7

Во вторник, 17 октября, в матче чемпионата Высшей хоккейной лиги самарский ЦСК ВВС на выезде в Учалах встречался с местным "Горняком".

В составе соперника шайбы забросили Дмитрий Цапаев, Дмитрий Арсенюк, Дмитрий Носков, а также Никита Сетдиков и Никита Сафронов, которые оформили по дублю — 0:7.

Ворота ЦСК ВВС до 27-й минуты защищал Станислав Жучин. После третьей пропущенной шайбы он уступил свое место Глебу Евдокимову.

Следующий матч самарские "летчики" проведут 19 октября. На выезде в Нижнем Тагиле команда Дмитрия Романова сыграет с местным "Спутником". Начало встречи — в 18:00 по самарскому времени, сообщает официальный сайт клуба.