В Сызрани водитель автобуса сбил на пешеходном переходе 18-летнего парня

Во вторник, 17 октября, на Ульяновском шоссе в Сызрани произошло ДТП с участием 53-летнего водителя автобуса ПАЗ, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
По предварительным данным полицейских, в пути, напротив здания №31 по Ульяновскому шоссе он сбил 18-летнего парня, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
После ДТП юноша был доставлен с телесными повреждениями в больницу, где ему оказали медицинскую помощь и назначили амбулаторное лечение.
Сейчас по факту ДТП проводится проверка.
Последние комментарии
Урод,проблемы создал водителю...
Водитель не ментёныш случайно ? Номера знакомые
Намотало ночью пьяного дурачка на хачмобиле на столб - надо радоваться, что один убился.
По другим данным мотоблоком таки управлял 14-летник мальчик.
в каком то не установленном, там не регулируемый пешеходный переход-отмазывают проплатил