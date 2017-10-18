В Сызрани водитель автобуса сбил на пешеходном переходе 18-летнего парня

Во вторник, 17 октября, на Ульяновском шоссе в Сызрани произошло ДТП с участием 53-летнего водителя автобуса ПАЗ, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, в пути, напротив здания №31 по Ульяновскому шоссе он сбил 18-летнего парня, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

После ДТП юноша был доставлен с телесными повреждениями в больницу, где ему оказали медицинскую помощь и назначили амбулаторное лечение.

Сейчас по факту ДТП проводится проверка.