Ремонт участка магистрали от ул. Авроры до ул. XXII Партсъезда должен быть закончен к 30 ноября

Во вторник, 17 октября, депутаты фракции "Единая Россия" городской думы, члены контрольного комитета и общественного совета при думе оценили ход работ по реконструкции участка Заводского шоссе в районе пересечения с улицей Авроры.

Выездное совещание было посвящено двум вопросам. Депутатов интересовало соблюдение сроков ремонта и ситуация вокруг четырех предприятий, которые в результате дорожных работ лишатся доступа к магистрали.

Отметим, что на решение второго вопроса остается всего две недели. Как рассказал депутатам представитель одного из предприятий — ООО "Маяк", проект реконструкции Заводского шоссе, существующий на данный момент, не предполагает сохранения четырех подъездов к территориям нескольких компаний. На месте существующих десятилетиями съездов должен быть установлен бордюрный камень. Лишение предприятий проездов на Заводское шоссе может привести к их закрытию. И на предприятиях заявляют, что, лишившись проездов на Заводское шоссе, они могут закрыться.

Эта ситуация возникла из-за того, что вдоль Заводского шоссе пролегает железнодорожный подъездной путь, находящийся в собственности АО "Волга УралТранс". В процессе согласования документации о реконструкции дороги из проекта убрали четыре примыкания, поскольку они несанкицонированы и противоречат нормам безопасности.

В ходе обсуждения депутат Вячеслав Гришин отметил особую роль Заводского шоссе: на участке от ул. Авроры до ул. XXII Партсъезда расположено более 60 предприятий, на которых трудится около 12 тысяч человек.

"Нарушать закон нельзя, но и интересы граждан должны быть соблюдены, — отметила председатель городской думы Галина Андриянова. — Мы не можем воспринимать этот вопрос однобоко. Нужно сесть за стол переговоров, чтобы найти оптимальный вариант решения".

Заместитель председателя думы, руководитель фракции "Единой России" Татьяна Братчикова эту позицию полностью разделяет: "Нужно либо вносить изменения в контракт, либо заключать дополнительное соглашение. Причем это решение должен принимать не только департамент градостроительства, но и все вовлеченные в эту ситуацию стороны".

Собственнику железнодорожных путей уже направлен официальный запрос о возможности сохранить существующие переезды и оборудовать их по всем правилам. Участники совещания намерены добиваться встречи, где все стороны сядут за стол переговоров.

Что касается сроков готовности дорожных работ, то руководитель управления капитального строительства департамента градостроительства Самары Виталий Толочный заверил депутатов, что к концу октября твердое покрытие на первом участке протяженностью 1,7 км будет завершено. Речь идет о двух слоях асфальтобетона. Это позволит открыть автомобильное движение. После чего останется нанести слой щебеночно-мастичного асфальтобетона. Параллельно ведутся работы по обустройству тротуаров и монтажу уличного освещения. Сейчас объект завершен на 61%. Полностью этот участок Заводского шоссе должен быть закончен к 30 ноября этого года. Депутаты пообещали контролировать ход работ, чтобы обеспечить соблюдение подрядчиком сроков строительства.