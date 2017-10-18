На ул. Каховской под колесами иномарки пострадал подросток

Во вторник, 17 октября, в Самаре участником ДТП стал 29-летний водитель Kia Spectra, который в 17:20 ехал по ул. Каховской со стороны ул. Победы в направлении ул. Свободы, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в отделении пропаганды БДД ОГИБДД Самары.

По предварительным данным полицейских, напротив дома № 23 по ул. Каховской он сбил 16-летнего подростка, пересекавшего проезжую часть вне пешеходного перехода, но в зоне видимости. После ДТП подросток поступил в лечебное учреждение с подозрением на черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. В отделении пропаганды БДД ОГИБДД Самары также сообщают, что по факту аварии сейчас ведется проверка, и призывают участников движения соблюдать ПДД.