На ул. Каховской под колесами иномарки пострадал подросток

Во вторник, 17 октября, в Самаре участником ДТП стал 29-летний водитель Kia Spectra, который в 17:20 ехал по ул. Каховской со стороны ул. Победы в направлении ул. Свободы, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в отделении пропаганды БДД ОГИБДД Самары.
По предварительным данным полицейских, напротив дома № 23 по ул. Каховской он сбил 16-летнего подростка, пересекавшего проезжую часть вне пешеходного перехода, но в зоне видимости.
После ДТП подросток поступил в лечебное учреждение с подозрением на черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.
В отделении пропаганды БДД ОГИБДД Самары также сообщают, что по факту аварии сейчас ведется проверка, и призывают участников движения соблюдать ПДД.
Последние комментарии
Урод,проблемы создал водителю...
Водитель не ментёныш случайно ? Номера знакомые
Намотало ночью пьяного дурачка на хачмобиле на столб - надо радоваться, что один убился.
По другим данным мотоблоком таки управлял 14-летник мальчик.
в каком то не установленном, там не регулируемый пешеходный переход-отмазывают проплатил