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ДТП Происшествия

На ул. Каховской под колесами иномарки пострадал подросток

САМАРА. 18 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 17 октября, в Самаре участником ДТП стал 29-летний водитель Kia Spectra, который в 17:20 ехал по ул. Каховской со стороны ул. Победы в направлении ул. Свободы, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в отделении пропаганды БДД ОГИБДД Самары.

По предварительным данным полицейских, напротив дома № 23 по ул. Каховской он сбил 16-летнего подростка, пересекавшего проезжую часть вне пешеходного перехода, но в зоне видимости.

После ДТП подросток поступил в лечебное учреждение с подозрением на черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.

В отделении пропаганды БДД ОГИБДД Самары также сообщают, что по факту аварии сейчас ведется проверка, и призывают участников движения соблюдать ПДД.

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