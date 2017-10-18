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ДТП Происшествия

На Ракитовском шоссе из багажника Nissan, столкнувшегося с Lada Priora, выпали автомобильные диски

САМАРА. 18 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре 17 октября в 11:10 57-летний водитель Nissan ехал по Ракитовскому шоссе в направлении пр. Карла Маркса в Самаре и столкнулся с Lada Priora, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: 63.мвд.рф

От удара у Nissan из багажника выпали штампованные диски и повредили остановившийся на светофоре Volkswagen. По предварительной версии полицейских, водитель иномарки столкнулся с вазовской легковушкой из-за того, что нарушил ПДД, а именно не уступил дорогу.

В результате аварии травмы получил 62-летний пассажир Nissan.

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