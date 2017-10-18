Заболеваемость ОРВИ в Самарской области за неделю снизилась на 13,7%

За неделю с 9 по 15 октября в Самарской области зарегистрировано 9934 случаев ОРВИ и гриппа, в том числе в Самаре — 5455 случаев. По сравнению с прошлой неделей отмечается снижение заболеваемости на 13,7% и 13,4% соответственно.

В целом заболеваемость ОРВИ и гриппом по совокупному населению области регистрируется на неэпидемическом уровне.

По результатам лабораторного мониторинга отмечается циркуляция вирусов негриппозной этиологии.

В Самарской области продолжается прививочная кампания против гриппа. В этом году планируется привить вакцинами, поступившими по федеральной заявке, 1 390 100 человек, в том числе 357 800 детей.

По состоянию на 15 октября всего привито 647 921 человек, что составляет 20,4% от численности населения области, из них взрослых — 511 805 человек, детей — 136 116 человек, сообщают в региональном управлении Роспотребнадзора.