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Туризм Общество

Самарская область пробилась во Всероссийскую туристскую премию "Маршрут года"

УЛЬЯНОВСК. 18 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Ульяновске подвели итоги регионального конкурса Всероссийской туристской премии "Маршрут года" Приволжского и Уральского федеральных округов.

На него подали 148 проектов из 16 регионов России. По итогам заочной оценки в финал регионального конкурса вышли 117 проектов из 16 регионов страны.

Проекты, которые по результатам регионального конкурса ПФО и УФО заняли 1, 2 и 3 места, а также проекты из дополнительного списка финалистов, приглашаются для участия в общенациональном финале Всероссийской туристской премии "Маршрут года", который пройдет 1–2 ноября в Казани.

Самарская область заняла призовые места в нескольких номинациях. В номинации "Лучший культурно-познавательный маршрут" первое место занял брендовый маршрут Самарской области "Жигулёвские выходные". Маршрут "Сызрань гастрономическая" на туристическом поезде "Сызранский помидор" занял первое место в номинации "Лучший гастрономический маршрут".

Также первое место нашему региону досталось в номинации "Лучший межрегиональный маршрут" за маршрут "Сказки Йошкиного кота".

В номинации "Лучший маршрут на действующее производство" первое место также заняла Самарская область с туристическим маршрутом "Круто ты попал на TV!". В номинации "Лучший маршрут, посвященный Году Экологии" победу одержал "Туристический поезд "Краеведческий экспресс. Эко-десант".

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