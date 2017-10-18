В среду, 18 октября, председатель Самарской губернской думы Виктор Сазонов проконтролировал ход работ по партийному проекту "Городская среда".

Виктор Сазонов: "Мы сделаем все, чтобы работы по проекту "Городская среда" были выполнены в срок"

Первой точкой визита стал двор по ул. Победы, 138. Подрядчиком объекта является ООО "ПСК". "Во дворе выполнена система освещения, расширены и заасфальтированы внутриквартальные проезды, организованы парковочные места. На этой неделе мы завершает работы и освобождаем территорию", — рассказал замдиректора компании Дмитрий Иванов. По словам главы Кировского района Игоря Рудакова, на ремонт выделено более 10 млн рублей, это вторая по величине сумма во всем районе.

Обновления своего двора жители ждали более 30 лет. В прошлом году работы на объекте уже начинались. Но подрядчик — компания "Транссоюз" — не справился со своими обязанностями и бросил объект. "Люди вошли в зиму с развороченными тротуарами и вскрытым асфальтом", — рассказал Рудаков.

Теперь на территории навели порядок. "После того как подрядчик закончит работы, мы за счет районного бюджета завезем чернозем, поставим дополнительные лавочки и урны, посадим деревья", — сказал Рудаков.

Жители проведенной работой довольны. Единственное, что их беспокоит — долговечность уложенного асфальта. "Гарантия на работы пять лет. Компания надежная и с рынка уходить не собирается", — отметил Рудаков.

"Я живу в этом дворе 35 лет и очень рад такому масштабному ремонту. Сейчас исправят все недочеты, уберут мусор, и двор можно демонстрировать гостям как образцовый", — считает местный житель Александр Молоков.

Второй точкой стал двор в поселке Зубчаниновка на ул. Магистральная, 135. Здесь работы почти закончились. Уже в сентябре подрядчик заасфальтировал внутриквартальный проезд, организовал парковочные карманы, сделал две пешеходные дорожки к ближайшему магазину.

"Мы очень довольны сделанным, раньше нам приходилось добираться до магазина по лужам и грязи, а теперь все комфортно", — рассказала старшая по дому Вера Чалова. Сейчас жители ждут ремонта входов в подъезды. Параллельно администрация района за свои средства спилит во дворе пеньки, уберет засохшее дерево и поставит стойки для сушки белья.

Виктор Сазонов положительно оценил увиденное: "То, что на сегодняшний день сделано, нас удовлетворяет. Работы заканчиваются, и жители дают им положительную оценку. Важно, что во дворах сделаны именно те виды работ, которые определяли сами горожане".

Есть в реализации программы и "узкие места". По словам Виктора Сазонова, одна из подрядных организаций — компания "РБС" — не справляется со своими обязательствами. "Есть опасения, что подрядчик может подвести город. На сегодняшний день он выполнил только 20% работ, а времени на ремонт практически не остается. Совместно с городом и районами мы будем принимать дополнительные меры, чтобы исправить эту ситуацию", — рассказал депутат.

Он отметил, что по сравнению с Тольятти, Сызранью и Жигулевском Самара пока отстает в реализации программы. "Нужно решать эту проблему. Будем приглашать глав районов и руководство города на заседания регполитсовета партии "Единая Россия". Вместе будем делать все, чтобы работы были закончены, а те обязательства, которые мы взяли перед жителями района — выполнены", — сказал Сазонов.