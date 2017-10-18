"Лада" впервые забросила пять шайб "Словану" - 5:1

В среду, 18 октября, в очередном матче КХЛ тольяттинская "Лада" принимала на своем льду "Слован" из Братиславы.
Дополнительную интригу матчу придавало соперничество братьев: в составе "Лады" на лед вышел младший из братьев Геноуэй — защитник Чарлз, а противостоял ему его старший брат форвард "Слована" Колби. Что любопытно, оба играют под № 55.
Первый опасный момент создали гости: после броска с "пятака" Лукаша Кашпара волжан выручил Александр Лазушин. Первый в матче гол организовали американские легионеры "Лады": после передачи Чарльза Геноуэя Шейн Харпер мощным дальним броском реализовал большинство - 1:0. В середине стартового периода Алексей Мастрюков вышел один на один с вратарем гостей, но шайба после его броска попала в штангу.
Вскоре счет все равно стал 2:0: Никита Филатов и Шейн Харпер вышли вдвоем против защитника, Харпер бросил, а Марек Мазанец как-то неловко пытался отразить шайбу, которая от него влетела в ворота.
В середине матча — на 29-й минуте тольяттинцы еще больше закрепили свое преимущество: Игорь Скороходов отправил третью шайбу в ворота "Слована" после хорошего паса Дениса Зернова — 3:0.
В третьем периоде Михал Ржепик вернул, было интригу матчу, забросив шайбу в ворота Лазушина, но голы Зернова и Кирилла Капустина подвели итог матчу — 5:1 уверенная победа "Лады".
Тольяттинцы впервые в сезоне забросили пять шайб и одержали две победы кряду, сообщает официальный сайт клуба.
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