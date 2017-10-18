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Дмитрий Азаров инициировал общественное обсуждение проекта благоустройства склона на площади Славы

САМАРА. 18 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 18 октября, в Самаре началось обсуждение, каким должен стать склон на площади Славы после завершения реконструкции. По инициативе врио губернатора Дмитрия Азарова к дискуссии присоединились известные самарские архитекторы, скульпторы, историки, журналисты.

Дмитрий Азаров инициировал общественное обсуждение проекта благоустройства склона на площади Славы Дмитрий Азаров инициировал общественное обсуждение проекта благоустройства склона на площади Славы
Фото: Владимир Котмишев

Строительство мемориального комплекса "Гордость, честь и слава Самарской области" на склоне площади Славы началось в 2015 году и вызвало неоднозначную реакцию среди жителей областного центра.

"Я хотел бы посоветоваться с вами о проекте, который наделал много шума не только в Самаре, но и вызвал резонанс в Приволжском федеральном округе. Не стоит объяснять, насколько знаковое и сакральное это место для самарцев", — подчеркнул Дмитрий Азаров.

Глава региона обратил внимание на то, что работы на объекте уже близки к завершению, и сейчас необходимо выработать концепцию информационного наполнения комплекса и возможной корректировки архитектурных решений.

"Принимая решения, важно посоветоваться с людьми, взвесить все "за" и "против", проанализировать то, что уже было сделано. Хочется, чтобы мы в итоге выработали те решения, которые найдут отклик в душе самарцев", — сказал Дмитрий Азаров.

Он добавил, что в Самаре уже реализованы несколько проектов, которые после широкого общественного обсуждения были приняты абсолютным большинством горожан. В качестве примера Дмитрий Азаров привел памятник князю Григорию Засекину на набережной — проект памятника и место его расположения выбирались с учетом мнения самарцев.

В ходе обсуждения главе региона были представлены несколько вариантов оформления склона, прозвучали предложения по изменению ряда элементов, которые вызывают наибольшую критику. Глава региона попросил председателя реготделения Союза архитекторов Юрия Корякина в течении недели внести возможные предложения по корректировке проекта.

"Это только первое обсуждение, через неделю соберемся еще раз. Мы должны оформить этот склон так, чтобы он положительно воспринимался самарцами. К чемпионату мира склон должен обрести законченный вид", — резюмировал Дмитрий Азаров.

 

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