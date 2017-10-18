Дмитрий Азаров инициировал общественное обсуждение проекта благоустройства склона на площади Славы

В среду, 18 октября, в Самаре началось обсуждение, каким должен стать склон на площади Славы после завершения реконструкции. По инициативе врио губернатора Дмитрия Азарова к дискуссии присоединились известные самарские архитекторы, скульпторы, историки, журналисты.

Строительство мемориального комплекса "Гордость, честь и слава Самарской области" на склоне площади Славы началось в 2015 году и вызвало неоднозначную реакцию среди жителей областного центра.

"Я хотел бы посоветоваться с вами о проекте, который наделал много шума не только в Самаре, но и вызвал резонанс в Приволжском федеральном округе. Не стоит объяснять, насколько знаковое и сакральное это место для самарцев", — подчеркнул Дмитрий Азаров.

Глава региона обратил внимание на то, что работы на объекте уже близки к завершению, и сейчас необходимо выработать концепцию информационного наполнения комплекса и возможной корректировки архитектурных решений.

"Принимая решения, важно посоветоваться с людьми, взвесить все "за" и "против", проанализировать то, что уже было сделано. Хочется, чтобы мы в итоге выработали те решения, которые найдут отклик в душе самарцев", — сказал Дмитрий Азаров.

Он добавил, что в Самаре уже реализованы несколько проектов, которые после широкого общественного обсуждения были приняты абсолютным большинством горожан. В качестве примера Дмитрий Азаров привел памятник князю Григорию Засекину на набережной — проект памятника и место его расположения выбирались с учетом мнения самарцев.

В ходе обсуждения главе региона были представлены несколько вариантов оформления склона, прозвучали предложения по изменению ряда элементов, которые вызывают наибольшую критику. Глава региона попросил председателя реготделения Союза архитекторов Юрия Корякина в течении недели внести возможные предложения по корректировке проекта.

"Это только первое обсуждение, через неделю соберемся еще раз. Мы должны оформить этот склон так, чтобы он положительно воспринимался самарцами. К чемпионату мира склон должен обрести законченный вид", — резюмировал Дмитрий Азаров.