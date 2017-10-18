Дмитрий Азаров инициировал общественное обсуждение проекта благоустройства склона на площади Славы

В среду, 18 октября, в Самаре началось обсуждение, каким должен стать склон на площади Славы после завершения реконструкции. По инициативе врио губернатора Дмитрия Азарова к дискуссии присоединились известные самарские архитекторы, скульпторы, историки, журналисты.
Строительство мемориального комплекса "Гордость, честь и слава Самарской области" на склоне площади Славы началось в 2015 году и вызвало неоднозначную реакцию среди жителей областного центра.
"Я хотел бы посоветоваться с вами о проекте, который наделал много шума не только в Самаре, но и вызвал резонанс в Приволжском федеральном округе. Не стоит объяснять, насколько знаковое и сакральное это место для самарцев", — подчеркнул Дмитрий Азаров.
Глава региона обратил внимание на то, что работы на объекте уже близки к завершению, и сейчас необходимо выработать концепцию информационного наполнения комплекса и возможной корректировки архитектурных решений.
"Принимая решения, важно посоветоваться с людьми, взвесить все "за" и "против", проанализировать то, что уже было сделано. Хочется, чтобы мы в итоге выработали те решения, которые найдут отклик в душе самарцев", — сказал Дмитрий Азаров.
Он добавил, что в Самаре уже реализованы несколько проектов, которые после широкого общественного обсуждения были приняты абсолютным большинством горожан. В качестве примера Дмитрий Азаров привел памятник князю Григорию Засекину на набережной — проект памятника и место его расположения выбирались с учетом мнения самарцев.
В ходе обсуждения главе региона были представлены несколько вариантов оформления склона, прозвучали предложения по изменению ряда элементов, которые вызывают наибольшую критику. Глава региона попросил председателя реготделения Союза архитекторов Юрия Корякина в течении недели внести возможные предложения по корректировке проекта.
"Это только первое обсуждение, через неделю соберемся еще раз. Мы должны оформить этот склон так, чтобы он положительно воспринимался самарцами. К чемпионату мира склон должен обрести законченный вид", — резюмировал Дмитрий Азаров.
Последние комментарии
Ура! Поздравления Дмитрию Азарову и всей Самарской области!
Всему дерьму. ненавидящему Н.И.М.! Если-бы не Он, то в Самаре ничего-бы не было, а дорог совсем-бы, сейчас их делают и сделают, я не терплю начальство всегда. но то. что сейчас происходит в Самаре, это высший класс, пройдёт время и памятник Николаю Ивановичу поставите!
Была бы команда нормальная, может быть и хотелось бы посмотреть. А так... смотреть - только завидовать, что наши ж.поногие так играть не умеют (или не хотят). Наши управленцы могут сделать хитрый ход конём - выставить сборную инвалидов-колясочников. (Кстати, думаю, они сыграют не хуже нашей сборной). После того, как ФИФА возмутится, объявить её реакционной и профашистской организацией и после этого бойкотировать чемпионат. И неважно, что он будет проходить в России - у нас наберётся много "возмущённых граждан" в чёрных футболках, которые пойдут бить морды "неправильным" болельщикам.
Всех причастных с профессиональным праздником http://televizorus.com/index/rtr/0-31 Студентами-радистами с нетерпением ждали этот день! Назывался он "днем слонов"(?)! Целый день по корпусу РТФ раздавались крики: на навигации (локации, прм или прд устройств...) "слонов раздают"! Преподаватели-радисты ставили "автоматом" зачеты по лабораторным, курсовикам, проектам, а часто и зачет в целом! Много проблем можно было решить в этот светлый день! (если не конченный раздолбай) А двое сокурсников были полными тезками изобретателя Радио! Им в этот день прощалось все!
Живые Герои-наша слава! То немногое, что осталось от былого.