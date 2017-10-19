У жд станции Стахановская электропоездом травмирован мужчина

В четверг, 19 октября, в 7:15 от дежурного по жд станции Безымянка в полицию поступило сообщение о том, что на 1108 км КбшЖД в непосредственной близости от ст. Стахановская электропоездом 6521 сообщением "Кинель - Самара" сбит 54-летний мужчина.
Об этом сообщила помощник Куйбышевской транспортной прокуроры Элия Макова. Пострадавший доставлен в больницу им. Семашко с подозрением на закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, рваной раной теменной области.
По факту случившегося проводится проверка, которая находится на контроле Куйбышевской транспортной прокуратуры.
Последние комментарии
Вранье то,что дети были на другом уроке. Они еще выходили из класса, как обрушилась штукатурка. Многие дети все видели!!!!!!!!!!!!
Слава богу и спасибо врачам,что осталась жива...
Поражаюсь над таким враньём.про одежду не было её на берегу.(Причина смерти мужчины и обстоятельства случившегося устанавливаются.)ни чего подобного.
Это они могут. Меня они с переломом локтя со смещением и полностью нерабочей висячей рукой послали своим ходом в Семашко.
Бил ужасно ми там купалис когда спатели пришли и начили искат