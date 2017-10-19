У жд станции Стахановская электропоездом травмирован мужчина

В четверг, 19 октября, в 7:15 от дежурного по жд станции Безымянка в полицию поступило сообщение о том, что на 1108 км КбшЖД в непосредственной близости от ст. Стахановская электропоездом 6521 сообщением "Кинель - Самара" сбит 54-летний мужчина.

Об этом сообщила помощник Куйбышевской транспортной прокуроры Элия Макова. Пострадавший доставлен в больницу им. Семашко с подозрением на закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, рваной раной теменной области.

По факту случившегося проводится проверка, которая находится на контроле Куйбышевской транспортной прокуратуры.