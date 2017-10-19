Самарские библиотеки обновляют привычные форматы

Россия уже почти четверть века как перестала быть самой читающей страной в мире. Закономерно, что утрата читательского интереса повлекла за собой потери в общекультурном уровне россиян. Но на этом фоне Самаре удалось сохранить все библиотеки и библиотечные фонды.

Но повлияло ли это на повышение интеллектуального и духовного потенциала наших сограждан? Насколько в Самаре возрождается интерес к книге как таковой среди детей, юношества и зрелых людей? И нужно ли вообще возвращаться к бумажным страницам в век абсолютной компьютеризации и повального увлечения гаджетами?

Такими вопросами озадачены депутаты думы городского округа Самара. 17 октября они провели выездное заседание на эту тему. Начали со старейшего книгохранилища города — Самарской публичной библиотеки.

После коренных реставрационных работ в 2014–2016 годах старинное здание купца Ю. Б. Христензена, где ранее располагалась публичная библиотека, а в советские годы городская библиотека политической книги, изменилось до неузнаваемости. И теперь вместо обшарпанных стен и полов, расшатанных книжных шкафов здесь располагается настоящий библиотечно-музейный комплекс, способный удовлетворить самого придирчивого читателя, знатока родного края и поклонника современных цифровых технологий, склонного к пополнению интеллектуального багажа.

"Сегодня, чтобы привлечь читателя в библиотеку, работать нужно по-новому, — уверена директор Самарской публичной библиотеки Ольга Любимова. — Мы проводим встречи и мероприятия для детей, молодежи, ветеранов. Книга постепенно возвращается к массовому читателю после полного забвения. Сегодня все чаще можно встретить в общественном транспорте пассажиров, читающих печатную книгу, а не планшет. Но здесь, как раньше, должны действовать заодно и школа, и семья, и библиотекари. Со своей стороны мы регулярно пополняем наш фонд, который уже насчитывает более 130 тысяч экземпляров, новыми книгами, журналами, газетами. В год мы обслуживаем около 9 тысяч читателей, и нам удается удерживать этот показатель на стабильном уровне и даже наращивать".

В этой библиотеке есть электронные издания, компакт-диски, аудио- и видеофильмы. Сотрудники проводят познавательные пешие экскурсии по старой части областного центра.

История Самарской публичной библиотеки начиналась с нескольких книг, пожертвованных городу писателем И. И. Дмитриевым еще в 1854 году. Огромную роль в ее становлении сыграли губернатор К. К. Грот и городской глава П. В. Алабин. Постоянными читателями ее были М. Горький и В. И. Ленин. Обо всем этом можно узнать, посетив музей Александровской публичной библиотеки и музейную комнату "Библиотека политической книги", где собраны настоящие раритеты и артефакты.

"Именно отсюда пошло библиотечное дело в Самаре, — говорит председатель думского комитета по образованию, социальным вопросам, культуре, молодежной политике, туризму, физической культуре и спорту Алексей Дегтев. — Здесь можно прикоснуться к предметам и книгам, к которым прикасались знаменитые самарцы. Тут они читали, творили. Хочется, чтобы сейчас больше людей ходили в библиотеки. Для этого нужно формировать читательскую культуру, привлекать потенциальных читателей интересными и творческими находками. К примеру, в многофункциональном зале здесь можно увидеть театральную постановку, встретиться с известными писателями, поэтами, краеведами, побывать на презентации новой книги местного автора".

"Несмотря ни на что, библиотеки продолжают оставаться центрами притяжения для многих людей, — добавляет депутат гордумы Александр Чернышев. — Главное — мы не потеряли библиотечных помещений, а сотрудники не утратили духа настоящего библиотекаря. Многие из этих учреждений культуры нуждаются в ремонте, и мы позаботимся об этом".

Сейчас в городе 64 муниципальные библиотеки. Их общий фонд превышает два миллиона экземпляров. Добавим сюда школьные библиотеки, где тоже встречаются настоящие шедевры и редкие книги, библиотеки средних и высших учебных заведений — весьма солидная база.

Депутаты во вторник посетили шесть учреждений и в реальности оценили лучшие практики библиотек, которые вошли в перспективную концепцию развития информационно-библиотечного обслуживания в Самаре, разработанную экспертами. В ней особое внимание уделено капитальному и текущему ремонту, внедрению маркетинговых инноваций и развитию информационно-коммуникационных технологий.

Галина Андриянова, председатель думы г. о. Самара:

— Недостаточно просто сохранить систему городских библиотек. Новое время предъявляет свои требования. Внедрение информационно-коммуникационных технологий позволит наполнить библиотеки иным смыслом: они должны стать современной площадкой для дискуссий и творческого развития, составляя достойную конкуренцию виртуальному общению. При этом развитие библиотек должно быть планомерным. Наследие советского времени — первые этажи жилых домов, приспособленные для размещения этих учреждений. В последние годы эта практика утеряна, в новых микрорайонах люди пытаются восполнить пустоту буккроссингом, но это лишь полумера. Нам необходимо взять опыт прошлых лет на вооружение и ликвидировать образовавшиеся "белые пятна".