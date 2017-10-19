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Образование Общество

АО "Транснефть - Приволга" выделило финансирование на оборудование классов школы в Самарской области

САМАРА. 19 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В муниципальном образовательном учреждении (МОУ) Кротовская средняя общеобразовательная школа (СОШ) Кинель-Черкасского района Самарской области состоялось торжественное открытие учебно-лабораторных классов естественных наук. Финансовую помощь в модернизации материально-технической базы школы выделило АО "Транснефть - Приволга".

Корпоративная благотворительная программа ПАО "Транснефть" по развитию школьного образования нацелена на стимулирование интереса учащихся к точным наукам и повышение эффективности обучения.

Образовательный центр в селе Кротовка — первый проект для АО "Транснефть - Приволга", который реализуется в рамках корпоративной благотворительной программы развития школьного образования. Благодаря помощи предприятия была полностью обновлена материально-техническая база кабинетов химии, математики и физики. Приобретено современное лабораторное и демонстрационное оборудование: интерактивные доски с программным обеспечением, проекторы, компьютеры, демонстрационные столы, а также наглядные пособия, мебель и многое другое. Новое оборудование было продемонстрировано гостям, посетившим открытые мини-уроки в учебных классах. В общей сложности на модернизацию кабинетов АО "Транснефть - Приволга" направило порядка 4 млн рублей.

"Нашей школе более ста лет, и сейчас в ней появились кабинеты, которые соответствует всем современным образовательным стандартам. Я уверена, что это позитивно скажется при поступлении ребят в высшие учебные заведения", — подчеркнула директор Кротовской школы Сания Кадырова.

Заместитель генерального директора по управлению персоналом и общим вопросам АО "Транснефть - Приволга" Евгений Гаращенко, выступая на торжественном мероприятии открытия учебных классов, отметил, что своих будущих специалистов предприятие начинает готовить со школьной скамьи. "Развивая материально-техническую базу учебных заведений, мы реализуем программу "школа — вуз — предприятие" и готовим инженеров для наших производственных объектов. Эта программа в трехлетний период охватит все регионы присутствия АО "Транснефть - Приволга", — подчеркнул он.

В 2017 году учебно-лабораторные комплексы по физике, химии и математике при содействии АО "Транснефть - Приволга" будут открыты в Гимназии № 1 г. Бугуруслана. В 2018–2019 годах в рамках благотворительной программы предприятие окажет помощь еще 25 школам в Самарской, Саратовской, Оренбургской, Волгоградской, Ростовской областях и Республике Татарстан. Цель сотрудничества АО "Транснефть - Приволга" и средних образовательных учреждений — формирование потенциального кадрового ресурса в малых городах и селах регионов присутствия предприятия.

Гид потребителя

Последние комментарии

Татьяна Попова 09 октября 2017 16:15 В Самаре проходит Всероссийский фестиваль науки

Уважаемая Татьяна, напомню вам, что специалисты площадки с хромакеем - обычные студенты, которые, помимо работы на Фестивале науки, ещё успевают мотнировать ваши видео и готовиться к занятиям. Всех гостей мы предупреждали, что письмо вы получите в течение недели. Так что никуда ваше выступление не пропало, не переживайте, мы умеем пользоваться почтой)

Татьяна Гугуева 09 октября 2017 09:09 В Самаре проходит Всероссийский фестиваль науки

Нас фестиваль науки в этом году удивил своей глупостью! На всех плакатах заявлено 0+, однако ребёнку 2х лет не разрешили потрогать игрушки-машинки,представленные на одном из стендов, мотивируя тем,что они для детей от 5 лет)))). На ящике для сбора отходов Алюминий был написан с двумя ЛЛ ))) А специалисты из Хроматей -комнаты так и не выслали нам видео, видимо ещё не изучали на лекциях как работать с эл. почтой. Вот и всё впечатление от фестиваля в этом году. Азбука науки лучше!!!

Татьяна Катынская 29 сентября 2017 10:08 В Самарской области может возникнуть дефицит мест в общеобразовательных школах

Ну какие к черту пристрои??? Стройте новые школы! Школ раз два в городе. Ни садов, ни школ, скоро и в вузы и техникумы будут наплывы детей. Государство требует повышении демографии, а для детей ничего не делается. Кошелев и южный город только строит школы и сады. Где ещё?

ღТаТаღ ♥♥♥ 31 мая 2017 05:52 Прокуратура обнаружила поборы в самарской школе №41

Как будто это единичный случай! Вот удивили! Да это в каждой школе, которая мнит себя мало-мальски крутой, происходит! Лицей 135 проверьте!!!

Елена Андреева 26 мая 2017 12:31 Принято решение о ликвидации архитектурно-строительного института в СамГТУ

Конец родному институту. Печально.

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