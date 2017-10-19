АО "Транснефть - Приволга" выделило финансирование на оборудование классов школы в Самарской области

В муниципальном образовательном учреждении (МОУ) Кротовская средняя общеобразовательная школа (СОШ) Кинель-Черкасского района Самарской области состоялось торжественное открытие учебно-лабораторных классов естественных наук. Финансовую помощь в модернизации материально-технической базы школы выделило АО "Транснефть - Приволга".

Корпоративная благотворительная программа ПАО "Транснефть" по развитию школьного образования нацелена на стимулирование интереса учащихся к точным наукам и повышение эффективности обучения.

Образовательный центр в селе Кротовка — первый проект для АО "Транснефть - Приволга", который реализуется в рамках корпоративной благотворительной программы развития школьного образования. Благодаря помощи предприятия была полностью обновлена материально-техническая база кабинетов химии, математики и физики. Приобретено современное лабораторное и демонстрационное оборудование: интерактивные доски с программным обеспечением, проекторы, компьютеры, демонстрационные столы, а также наглядные пособия, мебель и многое другое. Новое оборудование было продемонстрировано гостям, посетившим открытые мини-уроки в учебных классах. В общей сложности на модернизацию кабинетов АО "Транснефть - Приволга" направило порядка 4 млн рублей.

"Нашей школе более ста лет, и сейчас в ней появились кабинеты, которые соответствует всем современным образовательным стандартам. Я уверена, что это позитивно скажется при поступлении ребят в высшие учебные заведения", — подчеркнула директор Кротовской школы Сания Кадырова.

Заместитель генерального директора по управлению персоналом и общим вопросам АО "Транснефть - Приволга" Евгений Гаращенко, выступая на торжественном мероприятии открытия учебных классов, отметил, что своих будущих специалистов предприятие начинает готовить со школьной скамьи. "Развивая материально-техническую базу учебных заведений, мы реализуем программу "школа — вуз — предприятие" и готовим инженеров для наших производственных объектов. Эта программа в трехлетний период охватит все регионы присутствия АО "Транснефть - Приволга", — подчеркнул он.

В 2017 году учебно-лабораторные комплексы по физике, химии и математике при содействии АО "Транснефть - Приволга" будут открыты в Гимназии № 1 г. Бугуруслана. В 2018–2019 годах в рамках благотворительной программы предприятие окажет помощь еще 25 школам в Самарской, Саратовской, Оренбургской, Волгоградской, Ростовской областях и Республике Татарстан. Цель сотрудничества АО "Транснефть - Приволга" и средних образовательных учреждений — формирование потенциального кадрового ресурса в малых городах и селах регионов присутствия предприятия.