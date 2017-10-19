В Областной библиотеке прошла встреча с заслуженным изобретателем Сергеем Анпиловым

В четверг, 19 октября, в 11:00, в отделе правовой и патентно-технической информации Самарской областной универсальной научной библиотеки прошла творческая встреча с изобретателем Сергеем Анпиловым.
Сергей Анпилов — заслуженный изобретатель РФ, советник Российской академии архитектуры и строительных наук, доктор технических наук, профессор, член правления Российского Союза строителей.
Более 25 лет Сергей Михайлович занимается изобретательской и рационализаторской деятельностью. За эти годы он разработал около 70 изобретений на объекты промышленной собственности, из которых 58 внедрены в производство. Его разработки по монолитному домостроению позволили снизить себестоимость строительства, сократить трудозатраты на строительной площадке, повысить несущую способность зданий, улучшить качество конструкций.
"Надо любить выбранную профессию, делать свою работу качественно, никогда не останавливаться на достигнутом. Если что задумали — стартовать сразу, а если взяли высокий старт — держать темп", — таково жизненное кредо Сергея Анпилова.
Изобретатель прошел путь от мастера в строительных организациях до замдиректора Инвестиционно-строительной компании "Архитектор" и успешно совмещал работу с преподавательской деятельностью в высших и среднетехнических учебных заведениях. Сейчас Сергей Анпилов занимается популяризацией технического творчества и строительных профессий среди молодежи.
Встреча в библиотеке прошла в рамках реализации областного проекта "Самарские инновации на карте России: наука, технологии, производство".
Последние комментарии
Уважаемая Татьяна, напомню вам, что специалисты площадки с хромакеем - обычные студенты, которые, помимо работы на Фестивале науки, ещё успевают мотнировать ваши видео и готовиться к занятиям. Всех гостей мы предупреждали, что письмо вы получите в течение недели. Так что никуда ваше выступление не пропало, не переживайте, мы умеем пользоваться почтой)
Нас фестиваль науки в этом году удивил своей глупостью! На всех плакатах заявлено 0+, однако ребёнку 2х лет не разрешили потрогать игрушки-машинки,представленные на одном из стендов, мотивируя тем,что они для детей от 5 лет)))). На ящике для сбора отходов Алюминий был написан с двумя ЛЛ ))) А специалисты из Хроматей -комнаты так и не выслали нам видео, видимо ещё не изучали на лекциях как работать с эл. почтой. Вот и всё впечатление от фестиваля в этом году. Азбука науки лучше!!!
Уж..... если ФКР занимается уже такими махинациями то что говорить об УК.А, что наверное и стоило ожидать,не хватает теперь еще такои структуры которая проверяла ФКР.
Во время надо ремонтировать!!!!У нас на центральной улице Кировского района проспекте Кирова237 к магазину с трудом по асфальту пойдешь-ямы -ямы -ямы!!!!
Ну какие к черту пристрои??? Стройте новые школы! Школ раз два в городе. Ни садов, ни школ, скоро и в вузы и техникумы будут наплывы детей. Государство требует повышении демографии, а для детей ничего не делается. Кошелев и южный город только строит школы и сады. Где ещё?