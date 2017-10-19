В Областной библиотеке прошла встреча с заслуженным изобретателем Сергеем Анпиловым

В четверг, 19 октября, в 11:00, в отделе правовой и патентно-технической информации Самарской областной универсальной научной библиотеки прошла творческая встреча с изобретателем Сергеем Анпиловым.

Сергей Анпилов — заслуженный изобретатель РФ, советник Российской академии архитектуры и строительных наук, доктор технических наук, профессор, член правления Российского Союза строителей.

Более 25 лет Сергей Михайлович занимается изобретательской и рационализаторской деятельностью. За эти годы он разработал около 70 изобретений на объекты промышленной собственности, из которых 58 внедрены в производство. Его разработки по монолитному домостроению позволили снизить себестоимость строительства, сократить трудозатраты на строительной площадке, повысить несущую способность зданий, улучшить качество конструкций.

"Надо любить выбранную профессию, делать свою работу качественно, никогда не останавливаться на достигнутом. Если что задумали — стартовать сразу, а если взяли высокий старт — держать темп", — таково жизненное кредо Сергея Анпилова.

Изобретатель прошел путь от мастера в строительных организациях до замдиректора Инвестиционно-строительной компании "Архитектор" и успешно совмещал работу с преподавательской деятельностью в высших и среднетехнических учебных заведениях. Сейчас Сергей Анпилов занимается популяризацией технического творчества и строительных профессий среди молодежи.

Встреча в библиотеке прошла в рамках реализации областного проекта "Самарские инновации на карте России: наука, технологии, производство".