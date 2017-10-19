В Красноармейском районе съехал в карьер и погиб водитель самоходного шасси

В ночь с 17 на 18 октября в Красноармейском районе в ДТП погиб водитель самоходного шасси Т-16, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
50-летний житель Безенчукского района, не имевший водительских прав соответствующей категории, на Т-16 ехал по полевой дороге неподалеку от с. Воздвиженка. По предварительной версии полицейских, он не справился с управлением и съехал в карьер.
От полученных травм мужчина скончался на месте. По факту ДТП ведется проверка.
Последние комментарии
Урод,проблемы создал водителю...
Водитель не ментёныш случайно ? Номера знакомые
Намотало ночью пьяного дурачка на хачмобиле на столб - надо радоваться, что один убился.
По другим данным мотоблоком таки управлял 14-летник мальчик.
в каком то не установленном, там не регулируемый пешеходный переход-отмазывают проплатил