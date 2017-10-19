На базе самарской станции скорой помощи создают единый диспетчерский центр

Самарская служба скорой медицинской помощи продолжает готовиться к чемпионату мира по футболу FIFA 2018 в Россиитм. На базе самарской станции создается единый диспетчерский центр.
Этот центр оснастят современным оборудованием и программным обеспечением, что позволит принимать вызовы без ожидания. Уже сейчас одним из первых шагов к созданию центра стало оснащение экстренной службы рациями. Радиосвязь является гарантированным видом связи, обеспечивающим бесперебойную работу службы, особенно в чрезвычайных условиях. В период мирового первенства в областной столице в местах проведения мероприятий разговаривать по сотовому телефону одновременно будут десятки тысяч человек, что может повлиять на качество работы мобильной связи. Использование раций позволит работать медикам "скорой" в штатном режиме и всегда быть на связи с диспетчерским центром посредством устойчивого и защищенного соединения. Кроме того, закрытый радиоканал имеет и антитеррористическую направленность.
Сегодня уже более 40 раций находится в распоряжении сотрудников "скорой", оснащение продолжается. Стационарные рации установлены в оперативном отделе непосредственно на станции, в санитарных автомобилях, а также бригады имеют мобильные рации. С помощью раций сотрудники оперативного отдела "скорой" взаимодействуют с бригадами и передают информацию о следующих вызовах. Посредством программ специалисты оперативного отдела также отслеживают на карте местонахождение бригад и оперативно контролируют перемещение карет скорых, спешащих на помощь пациентам.
"Оснащение станции рациями — один из шагов по созданию единого диспетчерского центра, он подразумевает ещё и организационные изменения, объединение ряда структур, в том числе, насыщение материальным ресурсом — компьютеры, программное обеспечение, — рассказывает главный врач Самарской станции скорой медицинской помощи Вячеслав Малахов. — Подготовка экстренной медицинской службы к ЧМ-2018 связана не только с укреплением материально-технической базы, но и привлечением новых специалистов и обучением сотрудников оказанию экстренной, скорой и неотложной медицинской помощи, медицине катастроф по дополнительным образовательным программам".
Функционирование единого диспетчерского пункта решит вопрос максимальной доступности — возможности беспрепятственного дозвона на "скорую" — и оперативного управления бригадами. Уже сегодня оперативный отдел "скорой" принимает от 700 до 1000 звонков в сутки.
Напомним, в медицинском обеспечении мероприятий ЧМ-2018 будут задействованы 27-29 дополнительных бригад. Также планируется увеличить количество бригад до 60 на городской линии для оказания скорой помощи жителям Самары. Для укомплектования новых бригад принимаются меры по обеспечению службы кадрами, сообщает пресс-служба областного правительства.
Последние комментарии
На Молодёжной уже одну построили...
Заведовать отделением (структурным подразделением медицинской организации), не имея стажа работы по специальности (с даты получения сертификата специалиста) не менее 5 лет нельзя. Это лицензионное требование, установленное Постановлением Правительства РФ. Нарушить это требование можно только в том случае, когда просто других специалистов совсем нет. Что хоть там за зарплата у врачей, что не могут даже на заведование отделением найти врачей, соответсвующих лицензионным требованиям? У заведующего отделением (речь не про рядового врача) выходит зарплата больше, чем МРОТ? А есть возможность платить заведующему отделением больше чем МРОТ? Чтобы Самарская область могла выполнять социальные обязательства перед населением? А то ведь нарушаются при организации медицинской помощи таким образом не только федеральные законы, но и Конституция РФ. В Самарской области, учитывая наличие столь мощного медицинского университета, имеется значителтный избыток врачей. Есть, конечно, и дефицит врачей. Но дефицит только таких врачей, которые согласны работать за зарплату равную 1 МРОТ/мес. Скворцова Вероника Игоревна утверждает "с пеной у рта", что средняя зарплата хоть и немного, но больше врача более 50000 рублей. Если предложить должность заведующего отделением ЦРБ с зарплатой 50 000 рублей и предоставлением благоустроенной квартиры любому желающему, то придется главному врачу ЦРБ серьезно подумать, чтобы выбрать самого лучшего кандидата из большого количества желающих трудиться на благо жителей села.
Хорошее дело. Дочь взяла на себя ответственность, забрав у мамы упавшее знамя. Так сказать, семейная преемственность
Это очень хорошая новость
Ну докатились! Это кому же так местечко приглянулось, главного врача Пироговки???? Так откровенно ,просто сняли!!!! Таких ВРАЧЕЙ как Кириллов Валерий Иванович не снимать надо,а помогать им !!!! Беспредел Самары!!!!!