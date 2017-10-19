На базе самарской станции скорой помощи создают единый диспетчерский центр

Самарская служба скорой медицинской помощи продолжает готовиться к чемпионату мира по футболу FIFA 2018 в Россиитм. На базе самарской станции создается единый диспетчерский центр.

Этот центр оснастят современным оборудованием и программным обеспечением, что позволит принимать вызовы без ожидания. Уже сейчас одним из первых шагов к созданию центра стало оснащение экстренной службы рациями. Радиосвязь является гарантированным видом связи, обеспечивающим бесперебойную работу службы, особенно в чрезвычайных условиях. В период мирового первенства в областной столице в местах проведения мероприятий разговаривать по сотовому телефону одновременно будут десятки тысяч человек, что может повлиять на качество работы мобильной связи. Использование раций позволит работать медикам "скорой" в штатном режиме и всегда быть на связи с диспетчерским центром посредством устойчивого и защищенного соединения. Кроме того, закрытый радиоканал имеет и антитеррористическую направленность.

Сегодня уже более 40 раций находится в распоряжении сотрудников "скорой", оснащение продолжается. Стационарные рации установлены в оперативном отделе непосредственно на станции, в санитарных автомобилях, а также бригады имеют мобильные рации. С помощью раций сотрудники оперативного отдела "скорой" взаимодействуют с бригадами и передают информацию о следующих вызовах. Посредством программ специалисты оперативного отдела также отслеживают на карте местонахождение бригад и оперативно контролируют перемещение карет скорых, спешащих на помощь пациентам.

"Оснащение станции рациями — один из шагов по созданию единого диспетчерского центра, он подразумевает ещё и организационные изменения, объединение ряда структур, в том числе, насыщение материальным ресурсом — компьютеры, программное обеспечение, — рассказывает главный врач Самарской станции скорой медицинской помощи Вячеслав Малахов. — Подготовка экстренной медицинской службы к ЧМ-2018 связана не только с укреплением материально-технической базы, но и привлечением новых специалистов и обучением сотрудников оказанию экстренной, скорой и неотложной медицинской помощи, медицине катастроф по дополнительным образовательным программам".

Функционирование единого диспетчерского пункта решит вопрос максимальной доступности — возможности беспрепятственного дозвона на "скорую" — и оперативного управления бригадами. Уже сегодня оперативный отдел "скорой" принимает от 700 до 1000 звонков в сутки.

Напомним, в медицинском обеспечении мероприятий ЧМ-2018 будут задействованы 27-29 дополнительных бригад. Также планируется увеличить количество бригад до 60 на городской линии для оказания скорой помощи жителям Самары. Для укомплектования новых бригад принимаются меры по обеспечению службы кадрами, сообщает пресс-служба областного правительства.