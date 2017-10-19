В Новокуйбышевске пропали двое подростков

В Новокуйбышевске пропали двое 16-летних подростков, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Утром 16 октября Игорь Лукьянов и Алина Михайлова ушли из дома и не вернулись.

Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних работают с семьей разыскиваемых и их знакомыми. По данным полиции, молодые люди заранее готовились к путешествию и планировали добраться до Саратова. Также выяснилось, что 18 октября подростки были в Сызрани.

В поисках участвует поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт" и волонтеры.

Приметы пропавших:

Лукьянов Игорь 16 лет, короткие средне-русые волосы, серо-зеленые глаза, худощавый, рост 190 см. Он был одет в темно-синюю куртку, красную футболку и джинсы.

Михайлова Алина 16 лет, длинные светло-русые волосы, серо-голубые глаза, среднее телосложение, рост 160 см, была одета в фиолетовую куртку, черные брюки, белые ботинки, с собой был рюкзак.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении несовершеннолетних, полиция просит обращаться по телефонам: ДЧ 8-846-35-6-67-81; ОУР 8 846-35-6 -27-20, ФАКС 8-846-35-6-10-50.