В четверг, 19 октября, прошло очередное заседание рабочей группы по вопросу оказания мер социальной поддержки населению Самарской области. В нем принял участие врио губернатора Дмитрий Азаров.

На рабочей группе о вопросу оказания мер соцподдержки были предложены конкретные варианты решения проблем

В состав рабочей группы входят представители всех фракций Самарской губернской думы, региональные министры, члены областной Общественной палаты.

Напомним, в течение 2017 года был принят ряд решений по корректировке системы соцподдержки населения. Как отметил Дмитрий Азаров в ходе первого заседания рабочей группы 12 октября, у многих жителей региона эта тема вызывает обеспокоенность и непонимание.

Открывая совещание, глава региона отметил, что разговор должен пройти в деловом ключе и с рабочим настроем. Члены рабочей группы заслушали доклады министерств о выполнении поручений, данных на первом заседании.

Врио министра транспорта и автомобильных дорог региона Иван Пивкин доложил о сделанных расчетах средств областного бюджета, необходимых для компенсации проезда по социальным картам, исходя из количества поездок. Он предложил несколько вариантов решения вопроса — от 70 льготных поездок до "безлимита".

В то же время, доложил руководитель ведомства, количество льготников, пользующихся пассажирским транспортом, по сравнению с 2016 годом уменьшилось в среднем за месяц на 22%. При этом в Самаре выплачиваемые субсидии сокращаются для муниципальных перевозчиков и растут для коммерческих, которые работают на самых выгодных маршрутах.

Это привело к перераспределению пассажиропотока не в пользу муниципальных предприятий. Глава региона дал поручение профильному министру разобраться с этой ситуацией.

Советник губернатора Виктор Кудряшов заострил внимание присутствующих на еще одной особенности: "В текущем году наши муниципальные предприятия получат меньше на 82 млн руб. за перевозку льготников, а коммерческие — больше на 96 млн руб. Причины этого тоже надо проанализировать".

О сложившейся ситуации с перераспределением более прибыльных маршрутов в пользу частников, а не муниципальных пассажирских предприятий глава региона задал вопрос руководителю департамента транспорта Самары Юрию Тапилину. Ответ чиновника главу региона не удовлетворил, и он поручил немедленно включиться в ситуацию и проработать возможные варианты решения этого острого вопроса.

Следующий вопрос, рассмотренный на заседании рабочей группы, касался ежемесячных денежных выплат. С докладом выступила заместитель министра социально-демографической и семейной политики региона — руководитель департамента организации социальных выплат и развития информационных технологий Елена Гриценко.

Она рассказала, что проработан вопрос по изменению условий предоставления ежемесячной единовременной денежной выплаты отдельным категориям ветеранов труда. Подготовлено 16 предложений по увеличению критериев ограничения размера пенсии. Сейчас этот критерий — 19,5 тыс. рублей в месяц.

"Там есть разные варианты и для всех просчитано — какое количество людей приобретут право на выплаты, а для какого оно будет приостановлено" — рассказала Елена Гриценко.

Кроме того, разработан вариант возобновления ЕДВ неработающим ветеранам без учета размера пенсии. По предоставлению единовременных компенсационных выплат тоже сделано несколько предложений. "Готовы предоставить все предложения членам рабочей группы", — заявила заместитель министра.

В ходе совещания прозвучала мысль, что подход к оказанию мер социальной поддержки должен быть единым, как для работающих, так и для неработающих ветеранов.

В дискуссии, состоявшейся после доклада, смогли высказать свое мнение все участники. Они уверены, что необходимо изменить систему мер социальной поддержки в сторону справедливости и прозрачности.

Общее мнение выразила председатель комитета по здравоохранению, демографии и социальной политике Самарской губернской думы Марина Сидухина: "Нужно пересмотреть подход к системе мер социальной поддержки. Безусловно, мы должны ставить во главу угла ее эффективность и справедливость".

Также она предложила ввести критерий нуждаемости по всем видам мер социальной поддержки. Здесь нужен единый подход и единая методика.

Подводя итоги заседания, врио губернатора Дмитрий Азаров заявил: "Нам нужно выстраивать новую систему социальной политики. Понятно, что путь этот сложный. Все, кто по выработанным критериям должны рассчитывать на поддержку государства, будут эту поддержку получать. Эту работу мы продолжим на площадке губернской думы. А пока я оставляю за собой право принять оперативное решение по поддержке ветеранов".