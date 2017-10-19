Дмитрий Азаров поставил задачу немедленно брать в работу все обращения граждан по отсутствию отопления

В четверг, 19 октября, с 10:00 до 16:00 в приемной президента РФ в Самарской области работала прямая линия по проведению отопительного сезона.

На вопросы жителей региона, связанные с проблемами с подачей тепла, ответили врио губернатора Дмитрий Азаров и главный федеральный инспектор по Самарской области, руководитель приемной президента Сергей Чабан.

Пояснения по поступившим вопросам давали представители государственной жилищной инспекции, управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций, правоохранительных и надзорных органов, главы городов и муниципальных районов.

Прямая линия прошла в рамках окружной декады "Тепло — людям" по поручению полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича. Всего операторы колл-центра приняли 1646 звонков.

Дмитрий Азаров поставил задачу на все сообщения реагировать немедленно и решать вопросы максимально оперативно. Необходимо отметить, что в этом году звонки принимали 14 операторов (в прошлом году в работе приняли участие 4 специалиста). Дмитрий Азаров — первый руководитель региона, принявший участие в прямой линии с жителями региона.

Большинство жалоб поступили из Самары. Так, жительница дома по ул. Рыльской в поселке Западный пожаловалась на отсутствие тепла и на то, что в управляющей компании и ПТС ("Предприятие тепловых сетей") невозможно получить какую-либо информацию.

Как пояснил присутствующий на прямой линии директор "Т Плюс Самара" (ПТС входит в ее состав) Дмитрий Трушков, отсутствие тепла связано с затянувшейся перекладкой теплосетей на Заводском шоссе. Он заверил, что к 20 октября работы будут завершены, и тепло придет в дома. Ответ главу региона не устроил.

"Вы не справились с задачей, вы не подготовились к отопительному сезону", — констатировал Дмитрий Азаров и поставил задачу Дмитрию Трушкину лично выехать по указанному адресу, а вечером доложить о ситуации.

Такие же поручения получили руководители нескольких самарских УК. Например, директору ООО "ПЖРТ Железнодорожный" Алексею Осипову глава региона посоветовал "своими руками ощутить тепло теплоносителей" в домах на ул. Белгородской, где бесперебойное отопление ждут уже три года.

Проблему отношений между УК и жильцами домов по ул. Каменогорской озвучила Людмила Журавлева. Она отметила, что в квартирах последние годы стояки еле теплые, а УК "Энергокомплекс" реагирует обращения только тогда, когда жители привлекают сотрудников жилинспекции, в остальных случаях добиться решения проблем от организации невозможно.

Дмитрий Азаров поручил первому заместителю главы Самары Владимиру Василенко проверить профпригодность УК: "Если компания работает только из-под палки, я думаю, такая УК жильцам не нужна. Поэтому либо они приходят в себя, и люди должны это почувствовать немедленно, либо ищите другие варианты, чтобы с людьми работали профессиональные управляющие компании", — сказал глава региона.

Серьезную проблему на прямой линии подняла Татьяна Тарасенко, которая с шестью детьми проживает в частном, ветхом и аварийном, доме на Московском шоссе. В доме печное отопление, и у семьи нет возможности закупать дрова и уголь.

Дмитрий Азаров заверил, что помощь будет обязательно оказана. Он пригласил Татьяну Тарасенко на личный прием и дал поручение руководству министерства социально-демографической и семейной политики навестить семью Тарасенко и прояснить ситуацию, и, в первую очередь, выяснить, почему многодетная семья проживает в аварийном доме.

Татьяна Тарасенко, в свою очередь, отметила, что уже неоднократно обращалась в различные инстанции с просьбой решить проблему, однако, только звонок в приемную президента позволил дать ход решению вопроса.

Она поблагодарила главу региона за максимально оперативно оказанную помощь. Стоит отметить, что спустя несколько часов после прямой линии представители органов соцзащиты посетили дом семьи Тарасенко, и вопрос обеспечением твердым топливом на зимний период решен.

Дмитрий Азаров обратился ко всем главам муниципальных образований, находящимся на видеосвязи: "У нас порой проще дозвониться до приемной президента, чем до главы района, что в корне недопустимо".

На прямой линии также проблемы с отоплением и подготовкой к зиме озвучили жители городов и районов. Главам муниципалитетов поручено лично разобраться с каждой из проблем и доложить об итогах.

Стоит отметить, что во время прямой линии поступили первые доклады о подаче тепла в квартиры, жители которых позвонили в колл-центр.

"Надо стремится к слаженной работе, а не работать в аварийном режиме, — поставил задачу глава региона. — Пока звонок на прямую линию приемной президента России не поступит — вас ситуация не сильно интересует. Над этим нужно трудиться. Вы должны кончиками пальцев чувствовать каждого расстроенного жителя. Вам, может быть, слезы его отольются".