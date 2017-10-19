Дмитрий Азаров: "Рассчитываем, что АвтоВАЗ станет вновь настоящим флагманом, локомотивом экономики региона"

В четверг, 19 октября, врио губернатора Дмитрий Азаров в эфире телеканала "Россия 24 — Самара" ответил на вопросы жителей региона и, в частности, оценил перспективы городов с развитым промышленным комплексом.
"Уверен, что у Тольятти прекрасные перспективы. Этот город — гордость всей страны и каждого жителя Самарской области. И с советских времен, и по-прежнему это столица автомобилестроения, теперь уже РФ, — выразил мнение он. — Я сам работал в Тольятти на "Синтезкаучуке" и с удовольствием это время вспоминаю, своих коллег, профессиональных людей. Менталитет тольяттинцев — это масштабные и очень энергичные люди. Пока такие люди есть в Тольятти, но, к сожалению, есть тенденция, что они стали уезжать. Мы, уверен, создадим условия, чтобы люди оставались. У нас для этого есть все предпосылки. Это и ОЭЗ, это технопарк, есть куда приложить свои силы. Эти люди позволяют мне уверенно говорить, что прекрасное будущее у Тольятти".
Руководитель области напомнил, что флагман экономики города — АвтоВАЗ — формирует целый автомобильный кластер предприятий не только в Тольятти, но на территории всей Самарской области.
"Мы все рассчитываем, что АвтоВАЗ станет вновь настоящим флагманом, локомотивом экономики региона, и для этого есть предпосылки. Там поменялось руководство, работает эффективная управленческая команда, — отметил Дмитрий Азаров. — Предприятие очень внимательно относится к локализации продукции. Буквально в конце месяца будет очередное совещание. Я предполагаю принять в нем участие. АвтоВАЗ говорит потенциальным поставщикам комплектующих: вот какой модельный ряд мы предполагаем в следующие годы, вот такой будет заказ. Коллеги, добейтесь соответствующего качества, ритмичной поставки, и мы готовы с вами работать, а не закупать комплектующие за границей, в других регионах. Менеджмент предприятия занимается этим всерьез".
Глава региона обратил внимание, что огромную роль в поддержке предприятия оказывает федеральное правительство, министерство промышленности и полномочный представитель президента.
"Я тоже в эту работу включаюсь. Мы понимаем, что у АвтоВАЗа очень серьезный потенциал. Видим, идет рост продаж. Необходимо создать условия, чтобы наша экономика, наши предприятия, которые могут поставлять комплектующие, это делали. Где-то мы будем эти предприятия стимулировать различными способами, не только мерами финансовой поддержки, но и административными. Потому что это благополучие жителей Самарской области", — заявил он.
Также Дмитрий Азаров оценил проекты в сфере химии, реализуемые в Тольятти. По представленным им данным, в ближайшее время на "Куйбышевазоте" будут запущены два новых масштабных проекта. Также планируется проект со значительными иностранными инвестициями.
Руководитель области сообщил, что власти намерены поддерживать развитие социальной инфраструктуры. В частности, будут строиться поликлиники и спортивные сооружения. Уникальный проект планирует реализовать олимпийский чемпион Алексей Немов. "Мы встречались с этим замечательным спортсменом. Алексей представил эскизный проект "Немов-центр". Такие проекты нужно реализовывать", — полагает Дмитрий Азаров.
Кроме того, будут проведены работы по благоустройству в рамках юбилейных мероприятий АвтоВАЗа.
"И в Сызрани, Новокуйбышевске, Чапаевске есть проекты, достойные внимания. Их реализация позволит этим городам двигаться вперед опережающими темпами, создавая комфортную среду, обеспечивая достойную зарплату людям, а, значит, благополучие региона", — отмечает глава региона.
Последние комментарии
Ура! Поздравления Дмитрию Азарову и всей Самарской области!
Всему дерьму. ненавидящему Н.И.М.! Если-бы не Он, то в Самаре ничего-бы не было, а дорог совсем-бы, сейчас их делают и сделают, я не терплю начальство всегда. но то. что сейчас происходит в Самаре, это высший класс, пройдёт время и памятник Николаю Ивановичу поставите!
Была бы команда нормальная, может быть и хотелось бы посмотреть. А так... смотреть - только завидовать, что наши ж.поногие так играть не умеют (или не хотят). Наши управленцы могут сделать хитрый ход конём - выставить сборную инвалидов-колясочников. (Кстати, думаю, они сыграют не хуже нашей сборной). После того, как ФИФА возмутится, объявить её реакционной и профашистской организацией и после этого бойкотировать чемпионат. И неважно, что он будет проходить в России - у нас наберётся много "возмущённых граждан" в чёрных футболках, которые пойдут бить морды "неправильным" болельщикам.
Всех причастных с профессиональным праздником http://televizorus.com/index/rtr/0-31 Студентами-радистами с нетерпением ждали этот день! Назывался он "днем слонов"(?)! Целый день по корпусу РТФ раздавались крики: на навигации (локации, прм или прд устройств...) "слонов раздают"! Преподаватели-радисты ставили "автоматом" зачеты по лабораторным, курсовикам, проектам, а часто и зачет в целом! Много проблем можно было решить в этот светлый день! (если не конченный раздолбай) А двое сокурсников были полными тезками изобретателя Радио! Им в этот день прощалось все!
Живые Герои-наша слава! То немногое, что осталось от былого.