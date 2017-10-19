Дмитрий Азаров: "Рассчитываем, что АвтоВАЗ станет вновь настоящим флагманом, локомотивом экономики региона"

В четверг, 19 октября, врио губернатора Дмитрий Азаров в эфире телеканала "Россия 24 — Самара" ответил на вопросы жителей региона и, в частности, оценил перспективы городов с развитым промышленным комплексом.

"Уверен, что у Тольятти прекрасные перспективы. Этот город — гордость всей страны и каждого жителя Самарской области. И с советских времен, и по-прежнему это столица автомобилестроения, теперь уже РФ, — выразил мнение он. — Я сам работал в Тольятти на "Синтезкаучуке" и с удовольствием это время вспоминаю, своих коллег, профессиональных людей. Менталитет тольяттинцев — это масштабные и очень энергичные люди. Пока такие люди есть в Тольятти, но, к сожалению, есть тенденция, что они стали уезжать. Мы, уверен, создадим условия, чтобы люди оставались. У нас для этого есть все предпосылки. Это и ОЭЗ, это технопарк, есть куда приложить свои силы. Эти люди позволяют мне уверенно говорить, что прекрасное будущее у Тольятти".

Руководитель области напомнил, что флагман экономики города — АвтоВАЗ — формирует целый автомобильный кластер предприятий не только в Тольятти, но на территории всей Самарской области.

"Мы все рассчитываем, что АвтоВАЗ станет вновь настоящим флагманом, локомотивом экономики региона, и для этого есть предпосылки. Там поменялось руководство, работает эффективная управленческая команда, — отметил Дмитрий Азаров. — Предприятие очень внимательно относится к локализации продукции. Буквально в конце месяца будет очередное совещание. Я предполагаю принять в нем участие. АвтоВАЗ говорит потенциальным поставщикам комплектующих: вот какой модельный ряд мы предполагаем в следующие годы, вот такой будет заказ. Коллеги, добейтесь соответствующего качества, ритмичной поставки, и мы готовы с вами работать, а не закупать комплектующие за границей, в других регионах. Менеджмент предприятия занимается этим всерьез".

Глава региона обратил внимание, что огромную роль в поддержке предприятия оказывает федеральное правительство, министерство промышленности и полномочный представитель президента.

"Я тоже в эту работу включаюсь. Мы понимаем, что у АвтоВАЗа очень серьезный потенциал. Видим, идет рост продаж. Необходимо создать условия, чтобы наша экономика, наши предприятия, которые могут поставлять комплектующие, это делали. Где-то мы будем эти предприятия стимулировать различными способами, не только мерами финансовой поддержки, но и административными. Потому что это благополучие жителей Самарской области", — заявил он.

Также Дмитрий Азаров оценил проекты в сфере химии, реализуемые в Тольятти. По представленным им данным, в ближайшее время на "Куйбышевазоте" будут запущены два новых масштабных проекта. Также планируется проект со значительными иностранными инвестициями.

Руководитель области сообщил, что власти намерены поддерживать развитие социальной инфраструктуры. В частности, будут строиться поликлиники и спортивные сооружения. Уникальный проект планирует реализовать олимпийский чемпион Алексей Немов. "Мы встречались с этим замечательным спортсменом. Алексей представил эскизный проект "Немов-центр". Такие проекты нужно реализовывать", — полагает Дмитрий Азаров.

Кроме того, будут проведены работы по благоустройству в рамках юбилейных мероприятий АвтоВАЗа.

"И в Сызрани, Новокуйбышевске, Чапаевске есть проекты, достойные внимания. Их реализация позволит этим городам двигаться вперед опережающими темпами, создавая комфортную среду, обеспечивая достойную зарплату людям, а, значит, благополучие региона", — отмечает глава региона.