Пять человек пострадали при столкновении двух "Нив" в Нефтегорском районе

В четверг, 19 октября, в столкновении двух легковушек в Нефтегорском районе пострадали пять человек, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, примерно в 17:00 водитель Lada 4х4 ехавший по второстепенной дороге, при выезде на трассу "Подъезд к г. Оренбург от М-5 "Урал" не предоставил преимущества такому же автомобилю, ехавшему по главной дороге, и столкнулся с ним.

После ДТП 31-летний водитель-нарушитель, а также четыре пассажирки второго автомобиля в возрасте 51, 39, 38 и 20 лет были доставлены в медицинское учреждение.

Полицейские сообщают, что мужчина госпитализирован, все женщины после осмотра медиков отпущены домой.

По факту случившегося проводится проверка.