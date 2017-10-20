Дмитрий Азаров: "Мы найдем варианты по реконструкции объекта на площади Славы"

В четверг, 19 октября, Дмитрий Азаров в эфире телеканала "Россия 24 - Самара" оценил итоги встречи с общественностью по поводу реконструкции площади Славы.

"Строительство очень достойного мемориала, готового подчеркнуть гордость, честь, славу нашего региона не было воспринято обществом. Потому что решение принималось без учета мнения людей. Многие недовольны тем, что закрыт любимый для любого самарца вид на Волгу. Я самарский человек и, конечно, понимаю это на другом уровне, — рассказал руководитель области. — Надо искать решение. Разрушить сейчас созданный объект — это вандализм, я на это не пойду. Мы посоветовались с общественниками, историками, архитекторами, художниками. Очень рассчитываю, что эти замечательные, талантливые люди в течение недели представят свои предложения, как этот проект сделать более самарским, чтобы его воспринимали самарцы и действительно им гордились. Мы это сделаем, найдем варианты решения".

В качестве примера удачного общественного решения он привел памятник князю Засекину. "Мы советовались с людьми и по самому памятнику, и по композиции, и по месту установки. И сегодня, те, кто участвовал в обсуждении, могут сказать "это и мое решение", — отметил глава региона.

Дмитрий Азаров сообщил, что предложения некоторых бизнесменов по сносу мемориала за их счет приняты не будут.

"Я считаю это неправильно. Нам нужно понять что улучшить, что поправить, но все-таки сама идея неплохая. Нам нужно сделать, чтобы этот объект "Гордость, честь и слава Самарской области" стал самарским, этого нам нужно добиться, — заявил врио губернатора. — Если что-то не будет нравиться, мы все-таки оставим в достойном виде его к 2018 году, к Чемпионату мира по футболу, а потом поправим".