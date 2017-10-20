Дмитрий Азаров: "Мы найдем варианты по реконструкции объекта на площади Славы"

В четверг, 19 октября, Дмитрий Азаров в эфире телеканала "Россия 24 - Самара" оценил итоги встречи с общественностью по поводу реконструкции площади Славы.
"Строительство очень достойного мемориала, готового подчеркнуть гордость, честь, славу нашего региона не было воспринято обществом. Потому что решение принималось без учета мнения людей. Многие недовольны тем, что закрыт любимый для любого самарца вид на Волгу. Я самарский человек и, конечно, понимаю это на другом уровне, — рассказал руководитель области. — Надо искать решение. Разрушить сейчас созданный объект — это вандализм, я на это не пойду. Мы посоветовались с общественниками, историками, архитекторами, художниками. Очень рассчитываю, что эти замечательные, талантливые люди в течение недели представят свои предложения, как этот проект сделать более самарским, чтобы его воспринимали самарцы и действительно им гордились. Мы это сделаем, найдем варианты решения".
В качестве примера удачного общественного решения он привел памятник князю Засекину. "Мы советовались с людьми и по самому памятнику, и по композиции, и по месту установки. И сегодня, те, кто участвовал в обсуждении, могут сказать "это и мое решение", — отметил глава региона.
Дмитрий Азаров сообщил, что предложения некоторых бизнесменов по сносу мемориала за их счет приняты не будут.
"Я считаю это неправильно. Нам нужно понять что улучшить, что поправить, но все-таки сама идея неплохая. Нам нужно сделать, чтобы этот объект "Гордость, честь и слава Самарской области" стал самарским, этого нам нужно добиться, — заявил врио губернатора. — Если что-то не будет нравиться, мы все-таки оставим в достойном виде его к 2018 году, к Чемпионату мира по футболу, а потом поправим".
Последние комментарии
Ура! Поздравления Дмитрию Азарову и всей Самарской области!
Всему дерьму. ненавидящему Н.И.М.! Если-бы не Он, то в Самаре ничего-бы не было, а дорог совсем-бы, сейчас их делают и сделают, я не терплю начальство всегда. но то. что сейчас происходит в Самаре, это высший класс, пройдёт время и памятник Николаю Ивановичу поставите!
Была бы команда нормальная, может быть и хотелось бы посмотреть. А так... смотреть - только завидовать, что наши ж.поногие так играть не умеют (или не хотят). Наши управленцы могут сделать хитрый ход конём - выставить сборную инвалидов-колясочников. (Кстати, думаю, они сыграют не хуже нашей сборной). После того, как ФИФА возмутится, объявить её реакционной и профашистской организацией и после этого бойкотировать чемпионат. И неважно, что он будет проходить в России - у нас наберётся много "возмущённых граждан" в чёрных футболках, которые пойдут бить морды "неправильным" болельщикам.
Всех причастных с профессиональным праздником http://televizorus.com/index/rtr/0-31 Студентами-радистами с нетерпением ждали этот день! Назывался он "днем слонов"(?)! Целый день по корпусу РТФ раздавались крики: на навигации (локации, прм или прд устройств...) "слонов раздают"! Преподаватели-радисты ставили "автоматом" зачеты по лабораторным, курсовикам, проектам, а часто и зачет в целом! Много проблем можно было решить в этот светлый день! (если не конченный раздолбай) А двое сокурсников были полными тезками изобретателя Радио! Им в этот день прощалось все!
Живые Герои-наша слава! То немногое, что осталось от былого.