"Ладья" по буллитам победила "Снежных Барсов" из Астаны — 3:4

В четверг, 19 октября, в очередном матче МХЛ тольяттинская "Ладья" на выезде встречалась со "Снежными Барсами" из Астаны.

В первом периоде Даниил Соколка открыл счет, реализовав большинство - 1:0. А в начале второго периода Федор Гусынин увеличил преимущество казахстанской команды - 2:0.



Но в середине матча Аяз Габдрахманов, забросив свою первую шайбу за "Ладью" (также реализовал большинство), сократил счет. Тем не менее еще до второго перерыва Сергей Мельников отправил третью шайбу в ворота Арсения Никонорова — 3:1.



В начале третьего периода главный судья одного за другим отправил на скамейку для оштрафованных двух игроков "Снежных Барсов". Тольяттинцы смогли реализовать сначала преимущество в двух хоккеистов, а затем — и в одного (шайбы в активе Евгения Грошева и Леонида Николенко), сравняв счет — 3:3.

До окончания основного времени счет не изменился. В овертайме никому отличиться также не удалось, а в серии буллитов победу волжанам принес точный бросок их капитана Владимира Журавлева — 3:4.

В пятницу, 20 октября, соперники сыграют еще раз, сообщает официальный сайт тольяттинского клуба.