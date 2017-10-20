"Ладья" по буллитам победила "Снежных Барсов" из Астаны — 3:4

В четверг, 19 октября, в очередном матче МХЛ тольяттинская "Ладья" на выезде встречалась со "Снежными Барсами" из Астаны.
В первом периоде Даниил Соколка открыл счет, реализовав большинство - 1:0. А в начале второго периода Федор Гусынин увеличил преимущество казахстанской команды - 2:0.
Но в середине матча Аяз Габдрахманов, забросив свою первую шайбу за "Ладью" (также реализовал большинство), сократил счет. Тем не менее еще до второго перерыва Сергей Мельников отправил третью шайбу в ворота Арсения Никонорова — 3:1.
В начале третьего периода главный судья одного за другим отправил на скамейку для оштрафованных двух игроков "Снежных Барсов". Тольяттинцы смогли реализовать сначала преимущество в двух хоккеистов, а затем — и в одного (шайбы в активе Евгения Грошева и Леонида Николенко), сравняв счет — 3:3.
До окончания основного времени счет не изменился. В овертайме никому отличиться также не удалось, а в серии буллитов победу волжанам принес точный бросок их капитана Владимира Журавлева — 3:4.
В пятницу, 20 октября, соперники сыграют еще раз, сообщает официальный сайт тольяттинского клуба.
Последние комментарии
интересно
Замечательное дело, одно из немногих, что удалось на все 100!
Дворовые собираются из ненужных игроков?
Ну всё! Дядя Коля теперь и хоккей развалит вслед за футболом и баскетболом!
Да, в продаже будут абонементы