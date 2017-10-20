16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Ладья" по буллитам победила "Снежных Барсов" из Астаны — 3:4 ХК ЦСК ВВС в овертайме проиграл "Спутнику" - 2:3 "Лада" впервые забросила пять шайб "Словану" - 5:1 ХК ЦСК ВВС на выезде разгромно проиграл "Горняку" - 0:7 ХК "Лада" обыграл "Витязь" - 3:1

Хоккей Спорт

"Ладья" по буллитам победила "Снежных Барсов" из Астаны — 3:4

АСТАНА. 20 ОКТЯБРЯ. ВОЛГ АНЬЮС.
Читали: 18
Версия для печати

В четверг, 19 октября, в очередном матче МХЛ тольяттинская "Ладья" на выезде встречалась со "Снежными Барсами" из Астаны.

В первом периоде Даниил Соколка открыл счет, реализовав большинство - 1:0. А в начале второго периода Федор Гусынин увеличил преимущество казахстанской команды - 2:0.

Но в середине матча Аяз Габдрахманов, забросив свою первую шайбу за "Ладью" (также реализовал большинство), сократил счет. Тем не менее еще до второго перерыва Сергей Мельников отправил третью шайбу в ворота Арсения Никонорова — 3:1.

В начале третьего периода главный судья одного за другим отправил на скамейку для оштрафованных двух игроков "Снежных Барсов". Тольяттинцы смогли реализовать сначала преимущество в двух хоккеистов, а затем — и в одного (шайбы в активе Евгения Грошева и Леонида Николенко), сравняв счет — 3:3.

До окончания основного времени счет не изменился. В овертайме никому отличиться также не удалось, а в серии буллитов победу волжанам принес точный бросок их капитана Владимира Журавлева — 3:4.

В пятницу, 20 октября, соперники сыграют еще раз, сообщает официальный сайт тольяттинского клуба.

Гид потребителя

Последние комментарии

Ignat Vdulin 09 августа 2015 23:14 В новом сезоне ЦСК ВВС будет играть в МХЛ

интересно

михаил вдовин 14 апреля 2015 15:33 В Самаре стартуют всероссийские соревнования по хоккею Кубок Владислава Третьяка

Замечательное дело, одно из немногих, что удалось на все 100!

Иванов Александр 21 ноября 2014 20:03 В ХК ЦСК ВВС вернулся защитник Дмитрий Хамко

Дворовые собираются из ненужных игроков?

Иванов Александр 06 октября 2014 06:17 ЦСК ВВС выиграл у "Мордовии" со счетом 6:3

Ну всё! Дядя Коля теперь и хоккей развалит вслед за футболом и баскетболом!

Саша 29 апреля 2014 09:16 Домашние матчи ХК ЦСК ВВС самарцы теперь будут смотреть по видеотрансляциям

Да, в продаже будут абонементы

Фото на сайте

ХК "Лада" проиграл "Трактору" первый матч сезона - 0:2

ХК "Лада" проиграл "Трактору" первый матч сезона - 0:2

ХК ЦСК ВВС вылетел из плей-офф, уступив дома "Славутичу" — 1:3

ХК ЦСК ВВС вылетел из плей-офф, уступив дома "Славутичу" — 1:3

ХК "Лада" победил "Авангард" - 3:1

ХК "Лада" победил "Авангард" - 3:1

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5