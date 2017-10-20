В Самаре более 50 человек тушили крупный пожар в частном доме на ул. Промышленности

В пятницу, 20 октября, в 0:01 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на ул. Промышленности в Советском районе сообщают в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия горел одноэтажный частный дом на площади 200 кв.м. В тушении участвовал 51 человек, использовалось 17 единиц техники. Пожар удалось полностью ликвидировать в 0:57.

Как поясняют в ГУ МЧС по Самарской области, во время пожара никто не пострадал. Причины возгорания и ущерб устанавливаются.