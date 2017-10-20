В Тольятти будут судить мужчину, забившего до смерти мигранта-сторожа стройки

На днях в Тольятти в суд для рассмотрения по существу передано дело по обвинению 44-летнего Андрея К. в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть человека по ч. 4 ст. 111 УК РФ и в грабеже по ч. 1 ст. 161 УК РФ, сообщила корреспонденту Волга Ньюс старший помощник руководителя Центрального межрайонного следственного отдела по г. Тольятти СК РФ Наталья Ангипова.

По ее словам, ныне обвиняемый Андрей К. в своей биографии имел судимости за кражи, побои, угрозу убийством. А в 2011 г. он получил срок за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека и незаконный оборот наркотиков и вышел из колонии на свободу лишь в марте 2016 года.

В последнее время Андрей снимал комнату в квартире на ул. Победы вместе со своей сожительницей Любовью. Вторую комнату того же жилища арендовал его приятель по пребыванию в колонии Алексей с сожительницей Еленой.

Как установило следствие, днем 19 мая этого года обе пары распивали вместе спиртное, а когда оно закончилось, Елена предложила сходить на строящийся объект по ул. Радищева и занять деньги для покупки горячительного у ее знакомого сторожа-мигранта Шарифа А., который проживал там и одновременно охранял строящийся объект.

За деньгами к Шарифу Елена отправилась в компании с Андреем. Но мигрант отказался дать им деньги. Тогда женщина принялась оскорбила его, а он влепил ей пощечину. На что Андрей отреагировал мгновенно. Он принялся избивать иностранца руками и ногами. Когда потерпевший упал без сознания, гости забрали в сторожке три стареньких мобильника, электрочайник и ушли. Чайник Андрей забрал себе, а телефоны собутыльники заложили в ломбард, купив на вырученные деньги спиртное и употребили его.

Избитого и лежавшего без сознания Шарифа строители обнаружили в сторожке 23 мая и вызвали "скорую". Медики увезли мужчину в больницу. Там среди прочих травмы у него выявили перелом челюсти, перелом основания черепа, переломы костей лицевого скелета. И несмотря на усилия медиков пострадавший скончался в больнице 25 мая.

Чтобы найти подозреваемого полицейским понадобилось немного времени. На время следствия он был взят под стражу.

Как пояснила Наталья Ангипова, во время следствия Андрей К. признавался, что нанес пострадавшему несколько ударов, но утверждал, что убивать его не собирался.

Сейчас следствие по делу закончено. Обвиняемого ждет суд. Ему грозит большой срок лишения свободы.