Директор БФ "Радость": "Все ветераны по достоинству оценили первые реальные шаги нового главы губернии"

Директор благотворительного фонда "Радость", член Общественной палаты Самарской области Светлана Полдамасова прокомментировала решения по мерам соцподдержи, озвученные главой региона Дмитрием Азаровым в интервью телеканалу "Россия — 24. Самара".
Напомним, руководитель области сообщил, что он уже принял решение об увеличении лимита поездок по транспортной карте для пенсионеров с 60 до 90. Также он подчеркнул, что считает необходимым вернуть поддержку работающим пенсионерам — ветеранам труда.
"Я считаю справедливым в этой ситуации принять решение по всем ветеранам, а это заслуженные люди: если у них пенсия ниже средней по области, то есть 13,5 тыс. руб., они должны получать поддержку, невзирая на то, работают они или нет", — заявил Дмитрий Азаров.
"Очень правильное решение принял новый глава региона, начав свою деятельность с серьезных проблем в социальной политике, — отмечает Светлана Полдамасова. — Важно, что Дмитрий Азаров прислушивается к мнению людей. Абсолютно все ветераны довольны тем, что своим решением он увеличил число бесплатных поездок в общественном транспорте до 90 в месяц. Думаю, такое количество отвечает потребностям пожилых людей. Озаботился он и вопросами по сохранению льгот для большинства работающих пенсионеров. Сейчас эти проблемы решает специально созданная комиссия. Но отдельные конкретные решения Дмитрий Азаров уже озвучил. Уверена, что все ветераны по достоинству оценили первые реальные шаги нового главы губернии".
Последние комментарии
Ура! Поздравления Дмитрию Азарову и всей Самарской области!
Всему дерьму. ненавидящему Н.И.М.! Если-бы не Он, то в Самаре ничего-бы не было, а дорог совсем-бы, сейчас их делают и сделают, я не терплю начальство всегда. но то. что сейчас происходит в Самаре, это высший класс, пройдёт время и памятник Николаю Ивановичу поставите!
Была бы команда нормальная, может быть и хотелось бы посмотреть. А так... смотреть - только завидовать, что наши ж.поногие так играть не умеют (или не хотят). Наши управленцы могут сделать хитрый ход конём - выставить сборную инвалидов-колясочников. (Кстати, думаю, они сыграют не хуже нашей сборной). После того, как ФИФА возмутится, объявить её реакционной и профашистской организацией и после этого бойкотировать чемпионат. И неважно, что он будет проходить в России - у нас наберётся много "возмущённых граждан" в чёрных футболках, которые пойдут бить морды "неправильным" болельщикам.
Всех причастных с профессиональным праздником http://televizorus.com/index/rtr/0-31 Студентами-радистами с нетерпением ждали этот день! Назывался он "днем слонов"(?)! Целый день по корпусу РТФ раздавались крики: на навигации (локации, прм или прд устройств...) "слонов раздают"! Преподаватели-радисты ставили "автоматом" зачеты по лабораторным, курсовикам, проектам, а часто и зачет в целом! Много проблем можно было решить в этот светлый день! (если не конченный раздолбай) А двое сокурсников были полными тезками изобретателя Радио! Им в этот день прощалось все!
Живые Герои-наша слава! То немногое, что осталось от былого.