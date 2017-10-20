Директор БФ "Радость": "Все ветераны по достоинству оценили первые реальные шаги нового главы губернии"

Директор благотворительного фонда "Радость", член Общественной палаты Самарской области Светлана Полдамасова прокомментировала решения по мерам соцподдержи, озвученные главой региона Дмитрием Азаровым в интервью телеканалу "Россия — 24. Самара".

Напомним, руководитель области сообщил, что он уже принял решение об увеличении лимита поездок по транспортной карте для пенсионеров с 60 до 90. Также он подчеркнул, что считает необходимым вернуть поддержку работающим пенсионерам — ветеранам труда.

"Я считаю справедливым в этой ситуации принять решение по всем ветеранам, а это заслуженные люди: если у них пенсия ниже средней по области, то есть 13,5 тыс. руб., они должны получать поддержку, невзирая на то, работают они или нет", — заявил Дмитрий Азаров.

"Очень правильное решение принял новый глава региона, начав свою деятельность с серьезных проблем в социальной политике, — отмечает Светлана Полдамасова. — Важно, что Дмитрий Азаров прислушивается к мнению людей. Абсолютно все ветераны довольны тем, что своим решением он увеличил число бесплатных поездок в общественном транспорте до 90 в месяц. Думаю, такое количество отвечает потребностям пожилых людей. Озаботился он и вопросами по сохранению льгот для большинства работающих пенсионеров. Сейчас эти проблемы решает специально созданная комиссия. Но отдельные конкретные решения Дмитрий Азаров уже озвучил. Уверена, что все ветераны по достоинству оценили первые реальные шаги нового главы губернии".