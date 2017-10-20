Геннадий Аншаков: "Поддержка ветеранам необходима"

Представители общественности обсуждают недавнюю инициативу врио губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

Напомним, 19 октября в рамках программы "Главная тема" на канале "Россия-24. Самара" глава региона озвучил важную информацию по мерам социальной поддержки граждан. Так, Дмитрием Азаровым принято решение о выплатах всем ветеранам труда, чья пенсия ниже средней по региону (13500 руб).

"На мой взгляд это очень правильное решение, — считает Герой Социалистического труда, в прошлом генеральный конструктор РКЦ "Прогресс" Геннадий Аншаков. — Ветеранов у нас в регионе не так много. Это люди, которые всю жизнь трудились на благо области. И вот с наступлением пенсионного возраста они буквально проваливаются в системе социального обеспечения. Но это неправильно, ведь жить надо. Сегодня сложно прожить на одну пенсию. Финансовые возможности сокращаются, а потребностей меньше не становится. Поэтому поддержка ветеранам необходима".

Одобрил Аншаков и решение об увеличении числа поездок по социальной транспортной карте до 90. "Человек должен передвигаться. Далеко не все магазины находятся возле дома. Иногда хочется съездить к друзьям и просто отвести душу", — прокомментировал Аншаков.



