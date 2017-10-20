Геннадий Аншаков: "Поддержка ветеранам необходима"

Представители общественности обсуждают недавнюю инициативу врио губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.
Напомним, 19 октября в рамках программы "Главная тема" на канале "Россия-24. Самара" глава региона озвучил важную информацию по мерам социальной поддержки граждан. Так, Дмитрием Азаровым принято решение о выплатах всем ветеранам труда, чья пенсия ниже средней по региону (13500 руб).
"На мой взгляд это очень правильное решение, — считает Герой Социалистического труда, в прошлом генеральный конструктор РКЦ "Прогресс" Геннадий Аншаков. — Ветеранов у нас в регионе не так много. Это люди, которые всю жизнь трудились на благо области. И вот с наступлением пенсионного возраста они буквально проваливаются в системе социального обеспечения. Но это неправильно, ведь жить надо. Сегодня сложно прожить на одну пенсию. Финансовые возможности сокращаются, а потребностей меньше не становится. Поэтому поддержка ветеранам необходима".
Одобрил Аншаков и решение об увеличении числа поездок по социальной транспортной карте до 90. "Человек должен передвигаться. Далеко не все магазины находятся возле дома. Иногда хочется съездить к друзьям и просто отвести душу", — прокомментировал Аншаков.
Последние комментарии
Ура! Поздравления Дмитрию Азарову и всей Самарской области!
Всему дерьму. ненавидящему Н.И.М.! Если-бы не Он, то в Самаре ничего-бы не было, а дорог совсем-бы, сейчас их делают и сделают, я не терплю начальство всегда. но то. что сейчас происходит в Самаре, это высший класс, пройдёт время и памятник Николаю Ивановичу поставите!
Была бы команда нормальная, может быть и хотелось бы посмотреть. А так... смотреть - только завидовать, что наши ж.поногие так играть не умеют (или не хотят). Наши управленцы могут сделать хитрый ход конём - выставить сборную инвалидов-колясочников. (Кстати, думаю, они сыграют не хуже нашей сборной). После того, как ФИФА возмутится, объявить её реакционной и профашистской организацией и после этого бойкотировать чемпионат. И неважно, что он будет проходить в России - у нас наберётся много "возмущённых граждан" в чёрных футболках, которые пойдут бить морды "неправильным" болельщикам.
Всех причастных с профессиональным праздником http://televizorus.com/index/rtr/0-31 Студентами-радистами с нетерпением ждали этот день! Назывался он "днем слонов"(?)! Целый день по корпусу РТФ раздавались крики: на навигации (локации, прм или прд устройств...) "слонов раздают"! Преподаватели-радисты ставили "автоматом" зачеты по лабораторным, курсовикам, проектам, а часто и зачет в целом! Много проблем можно было решить в этот светлый день! (если не конченный раздолбай) А двое сокурсников были полными тезками изобретателя Радио! Им в этот день прощалось все!
Живые Герои-наша слава! То немногое, что осталось от былого.