"Ростелеком" помог провести прямую линию по теплоснабжению Самарской области через облака

20 октября 2017 года в Самарской области прошла прямая телефонная линия по отопительному сезону. Организованный при технической поддержке "Ростелекома" контакт-центр позволил за 6 часов обработать 1646 обращений граждан. На вопросы жителей региона, связанные с проблемами теплоснабжения, ответили врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров и главный федеральный инспектор по Самарской области, руководитель приемной Президента Сергей Чабан.
"Прямая телефонная линия по вопросам отопительного сезона проходит в рамках окружной декады "Тепло — людям" по поручению полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича. Такой формат работы позволяет взять на контроль все сигналы от жителей, чтобы оперативно принять решения по подключению отопления и выявить проблемы, требующие административного вмешательства", — подчеркнул Сергей Чабан.
Вопросы поступали на единый номер в формате 8-800, организованный на базе облачной платформы по принципу виртуальной АТС. Звонки принимали 14 операторов. В режиме онлайн пояснения давали представители государственной жилищной инспекции, управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций, правоохранительных и надзорных органов, главы городов и муниципальных районов.
Директор Самарского филиала ПАО "Ростелеком" Сергей Иванов отмечает: "Услуга "Виртуальная АТС", а по сути телефония через интернет, позволяет быстро и качественно организовать контакт-центр в любой точке без привязки к физическому адресу. Достаточно локальной сети или смартфонов сотрудников. Еще один существенный плюс — благодаря связи через интернет пользователю доступна детальная статистика по звонкам. Можно увидеть, когда звонок состоялся, сколько продлился, как долго клиент ждал на линии. Кроме того, доступна информация о номере, с которого исходил звонок и операторе, который его принял. Это важно при организации каналов взаимодействия граждан и органов власти, так как обеспечивает оперативность реагирования на обращения".
Руководителям муниципалитетов поручено лично разобраться с каждой из озвученных проблем и доложить об итогах. Многие вопросы решались прямо на месте и в продолжение прямой линии уже поступили первые доклады о подаче тепла в квартиры, жители которых позвонили в контакт-центр.
Во время проведения прямой линии связь работала бесперебойно, звонки после обработки выводились напрямую в конференц-зал, общение представителей власти и жителей губернии происходило в "прямом эфире".
Последние комментарии
Уж..... если ФКР занимается уже такими махинациями то что говорить об УК.А, что наверное и стоило ожидать,не хватает теперь еще такои структуры которая проверяла ФКР.
Во время надо ремонтировать!!!!У нас на центральной улице Кировского района проспекте Кирова237 к магазину с трудом по асфальту пойдешь-ямы -ямы -ямы!!!!
В Самаре такая же идёт вода.Да же фильтра не спасают.
Эти рынки позорят наш город! Настала другая эпоха, хочется видеть красоту вокруг . а не эти уродливые трущобы.Кроме того , в расположении трамвайных путей, не должно быть никаких строений, а там на кольце заборы стоят вплотную к рельсам, непонятно. как они их чистят зимой.. в снегопады? А те люди, которые там работают...разве у них монополия на этот участок территории. Хватит ! Время этих рынков закончилось!
«В четверг, 22 июня, глава Самары Олег Фурсов провел выездное совещание по ремонту объектов улично-дорожной сети». Глава Самары Олег Фурсов 20 июня 2017 провел выездное совещание по ремонту объектов" улично-дорожной сети". — загадка, когда же Фурсов выезжал на ул. Губанова. Но, не суть… Управляющий микрорайоном экстренно, 21 июня собрал жителей Губанова в количестве 11 (одиннадцати) ?? человек! в помещении на Аминева 1, и провел «опрос» жителей о судьбе ул. Губанова, имеется протокол собрания… В протоколе одно, в Социалке написали другое другое. Если опрос 11 жителей — это опрос всех жителей ул. Губанова, то я не знаю, за что председатель микрорайона получает зарплату.