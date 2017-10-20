"Ростелеком" помог провести прямую линию по теплоснабжению Самарской области через облака

20 октября 2017 года в Самарской области прошла прямая телефонная линия по отопительному сезону. Организованный при технической поддержке "Ростелекома" контакт-центр позволил за 6 часов обработать 1646 обращений граждан. На вопросы жителей региона, связанные с проблемами теплоснабжения, ответили врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров и главный федеральный инспектор по Самарской области, руководитель приемной Президента Сергей Чабан.

"Прямая телефонная линия по вопросам отопительного сезона проходит в рамках окружной декады "Тепло — людям" по поручению полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича. Такой формат работы позволяет взять на контроль все сигналы от жителей, чтобы оперативно принять решения по подключению отопления и выявить проблемы, требующие административного вмешательства", — подчеркнул Сергей Чабан.

Вопросы поступали на единый номер в формате 8-800, организованный на базе облачной платформы по принципу виртуальной АТС. Звонки принимали 14 операторов. В режиме онлайн пояснения давали представители государственной жилищной инспекции, управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций, правоохранительных и надзорных органов, главы городов и муниципальных районов.

Директор Самарского филиала ПАО "Ростелеком" Сергей Иванов отмечает: "Услуга "Виртуальная АТС", а по сути телефония через интернет, позволяет быстро и качественно организовать контакт-центр в любой точке без привязки к физическому адресу. Достаточно локальной сети или смартфонов сотрудников. Еще один существенный плюс — благодаря связи через интернет пользователю доступна детальная статистика по звонкам. Можно увидеть, когда звонок состоялся, сколько продлился, как долго клиент ждал на линии. Кроме того, доступна информация о номере, с которого исходил звонок и операторе, который его принял. Это важно при организации каналов взаимодействия граждан и органов власти, так как обеспечивает оперативность реагирования на обращения".

Руководителям муниципалитетов поручено лично разобраться с каждой из озвученных проблем и доложить об итогах. Многие вопросы решались прямо на месте и в продолжение прямой линии уже поступили первые доклады о подаче тепла в квартиры, жители которых позвонили в контакт-центр.

Во время проведения прямой линии связь работала бесперебойно, звонки после обработки выводились напрямую в конференц-зал, общение представителей власти и жителей губернии происходило в "прямом эфире".