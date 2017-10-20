16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
На закрытом участке Ново-Садовой начали укладку асфальта Виктор Сазонов: "Мы сделаем все, чтобы работы по проекту "Городская среда" были выполнены в срок" Работы по реконструкции первого участка Заводского шоссе выполнены на 61% Вокруг стадиона "Самара Арена" расчистили 19 га лесов В приемной президента РФ в Самарской области будет работать прямая телефонная линия по вопросам отопления

ЖКХ и благоустройство Общество

"Ростелеком" помог провести прямую линию по теплоснабжению Самарской области через облака

САМАРА. 20 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 10
Версия для печати

20 октября 2017 года в Самарской области прошла прямая телефонная линия по отопительному сезону. Организованный при технической поддержке "Ростелекома" контакт-центр позволил за 6 часов обработать 1646 обращений граждан. На вопросы жителей региона, связанные с проблемами теплоснабжения, ответили врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров и главный федеральный инспектор по Самарской области, руководитель приемной Президента Сергей Чабан.

Фото: Фото предоставлено ПАО "Ростелеком"

"Прямая телефонная линия по вопросам отопительного сезона проходит в рамках окружной декады "Тепло — людям" по поручению полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича. Такой формат работы позволяет взять на контроль все сигналы от жителей, чтобы оперативно принять решения по подключению отопления и выявить проблемы, требующие административного вмешательства", — подчеркнул Сергей Чабан.

Вопросы поступали на единый номер в формате 8-800, организованный на базе облачной платформы по принципу виртуальной АТС. Звонки принимали 14 операторов. В режиме онлайн пояснения давали представители государственной жилищной инспекции, управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций, правоохранительных и надзорных органов, главы городов и муниципальных районов.

Директор Самарского филиала ПАО "Ростелеком" Сергей Иванов отмечает: "Услуга "Виртуальная АТС", а по сути телефония через интернет, позволяет быстро и качественно организовать контакт-центр в любой точке без привязки к физическому адресу. Достаточно локальной сети или смартфонов сотрудников. Еще один существенный плюс — благодаря связи через интернет пользователю доступна детальная статистика по звонкам. Можно увидеть, когда звонок состоялся, сколько продлился, как долго клиент ждал на линии. Кроме того, доступна информация о номере, с которого исходил звонок и операторе, который его принял. Это важно при организации каналов взаимодействия граждан и органов власти, так как обеспечивает оперативность реагирования на обращения".

Руководителям муниципалитетов поручено лично разобраться с каждой из озвученных проблем и доложить об итогах. Многие вопросы решались прямо на месте и в продолжение прямой линии уже поступили первые доклады о подаче тепла в квартиры, жители которых позвонили в контакт-центр.

Во время проведения прямой линии связь работала бесперебойно, звонки после обработки выводились напрямую в конференц-зал, общение представителей власти и жителей губернии происходило в "прямом эфире".

Гид потребителя

Последние комментарии

Анна Арутюнова 05 октября 2017 21:24 ФКР обязали исправить недостатки на 18 млн руб., допущенные подрядчиком при ремонте дома купца Афанасьева

Уж..... если ФКР занимается уже такими махинациями то что говорить об УК.А, что наверное и стоило ожидать,не хватает теперь еще такои структуры которая проверяла ФКР.

Ирина Кожевникова 04 октября 2017 15:25 На ул. Фрунзе из-за коммунальной аварии появилась яма на проезжей части

Во время надо ремонтировать!!!!У нас на центральной улице Кировского района проспекте Кирова237 к магазину с трудом по асфальту пойдешь-ямы -ямы -ямы!!!!

Леонид Гришин 21 июля 2017 15:08 Мужчина пожаловался на управляющую компанию за желтую воду

В Самаре такая же идёт вода.Да же фильтра не спасают.

Ольга Учайкина 17 июля 2017 18:37 Самарцам предлагают решить судьбу участка под рынком 15-го микрорайона

Эти рынки позорят наш город! Настала другая эпоха, хочется видеть красоту вокруг . а не эти уродливые трущобы.Кроме того , в расположении трамвайных путей, не должно быть никаких строений, а там на кольце заборы стоят вплотную к рельсам, непонятно. как они их чистят зимой.. в снегопады? А те люди, которые там работают...разве у них монополия на этот участок территории. Хватит ! Время этих рынков закончилось!

Сергей Феоктистов 27 июня 2017 13:04 Глава Самары провел выездное совещание по ремонту улично-дорожной сети

«В четверг, 22 июня, глава Самары Олег Фурсов провел выездное совещание по ремонту объектов улично-дорожной сети». Глава Самары Олег Фурсов 20 июня 2017 провел выездное совещание по ремонту объектов" улично-дорожной сети". — загадка, когда же Фурсов выезжал на ул. Губанова. Но, не суть… Управляющий микрорайоном экстренно, 21 июня собрал жителей Губанова в количестве 11 (одиннадцати) ?? человек! в помещении на Аминева 1, и провел «опрос» жителей о судьбе ул. Губанова, имеется протокол собрания… В протоколе одно, в Социалке написали другое другое. Если опрос 11 жителей — это опрос всех жителей ул. Губанова, то я не знаю, за что председатель микрорайона получает зарплату.

Фото на сайте

Депутаты Самарской городской думы проверили ход работ по ремонту Южного моста и путепровода "Аврора"

Депутаты Самарской городской думы проверили ход работ по ремонту Южного моста и путепровода "Аврора"

На самарских домах появятся портреты Юрия Гагарина и Дмитрия Козлова

На самарских домах появятся портреты Юрия Гагарина и Дмитрия Козлова

Виктор Сазонов и Олег Фурсов посетили парк им. 50 лет Октября

Виктор Сазонов и Олег Фурсов посетили парк им. 50 лет Октября

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5