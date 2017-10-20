Максим Соколов: "Поддержка транспортного комплекса Самарской области после ЧМ-2018 продолжится"

В пятницу, 20 октября, с рабочим визитом в Самарской области находится министр транспорта России Максим Соколов. Совместно с врио губернатора Дмитрием Азаровым он провел совещание, где были рассмотрены вопросы развития транспортной системы региона, в том числе связанные с подготовкой к ЧМ-2018.

В своем выступлении Максим Соколов констатировал, что все федеральные и региональные проекты, которые реализуются в Самарской области, продвигаются в соответствии с графиками. В первую очередь, это относится к региональной комплексной программе в рамках приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги", инициированного президентом России.

Напомним, основная цель проекта: привести в нормативное состояние улично-дорожную сеть крупнейших городов страны и устранить места концентрации дорожно-транспортных происшествий. В 2017 году Самарско-Тольяттинская агломерация на реализацию программы получила самое большое финансирование из федерального бюджета.

Министр отметил, что регион показывает положительные результаты. "Процент выполнения по программе в Самарской области очень высокий — это видно не только специалистам и подрядчикам, это видно всем, кто уже пользуется результатами дорожных работ сезона 2017 года", — подчеркнул министр.

Максим Соколов заверил, что программа БКД на этом не завершается: на 2018 год в проекте федерального бюджета на нее уже заложены серьезные ассигнования, а Самарская область также получит наибольшую финансовую поддержку. "Поэтому темпы реализации проекта будут только усиливаться", — отметил он, добавив, что президентскую программу планируется продлить до 2025 года.

Глава минтранса подробно остановился и на других важных проектах — строительстве развязки при въезде в Тольятти, а также модернизации улично-дорожной сети в центре Авгограда.

Отдельное внимание Максим Соколов уделил строительству мостового перехода Фрунзенский. Он заверил, что все силы направлены на скорейшее завершение проекта. "Буквально на днях принято решение правительством России о дополнительном выделении 400 млн рублей на завершение строительства этого объекта", — сказал Максим Соколов.

Как отметил в ходе совещания Дмитрий Азаров, Фрунзенский мост — во многом ключевой для Самары проект. Он обеспечит развитие левобережья и Куйбышевского района Самары и разгрузит южный выезд из города.

"Значение этого моста для развития региона, его экономического потенциала трудно переоценить. Мы рассчитываем, что при вашей поддержке мост не превратится в долгострой, и мы его завершим в намеченные сроки", — подчеркнул врио губернатора.

Говоря о реализации программы подготовки транспортной инфраструктуры к ЧМ-2018, Максим Соколов подробно остановился на создании аэродромной инфраструктуры Курумоча. Он отметил, что после введения в эксплуатацию второй взлетно-посадочной полосы Курумоч станет лучшим региональным авиахабом.

Что касается подъездов к Курумочу, то здесь в завершающей стадии находятся работы по строительству подъездных путей. "Нет сомнений, что в начале ноября регион получит новый двухуровневый подъезд к аэропорту", — сказал министр.

В рамках подготовки к ЧМ-2018 в Самаре также модернизируется железнодорожный вокзал, минтранс РФ серьезно рассчитывает, что по максимуму в дни мундиаля будет задействован и речной пассажирский транспорт. Не вызывает сомнений у министра и то, что основная городская магистраль — Московское шоссе — будет к ЧМ-2018 полностью готова.

В конце выступления Максим Соколов заверил, что поддержка транспортного комплекса Самарской области не ограничивается рамками подготовки к ЧМ-2018. Все реализующиеся проекты будут продолжены. "Коллеги, нам необходимо настроиться. Совместно нам предстоит многое сделать, и мы это сделаем", — заверил Максим Соколов.

"Системная работа, которая проводится совместно правительством региона, министерством транспорта РФ, администрациями городов и районов области дает свои плоды", — поделился итогами совещания Максим Соколов.

Он также поблагодарил Дмитрия Азарова за то, что с первых дней на посту главы региона он уделяет вопросам транспортного развития особое внимание, лично участвует в совещаниях и ориентирует свою команду на дальнейшее развитие.

В свою очередь, Дмитрий Азаров отметил, что сейчас для Самарской области важно качественно и в срок выполнять дорожные работы, должным образом отчитываться и работать с учетом мнения населения.

"Вы знаете, что президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин эту задачу ставит при реализации каждого приоритетного проекта", — подчеркнул глава региона.

Также он акцентировал внимание, что бюджетные инвестиции в улично-дорожную сеть региона не прекратятся после ЧМ-2018.

"Эти планы утверждены президентом страны, а, значит, и в дальнейшем регион будет успешно двигаться вперед, развивая свою дорожную сеть", — заключил глава региона.

Присутствовавший на совещании член комитета по транспорту и строительству Госдумы Евгений Серпер отметил, что подготовка к ЧМ-2018 — это мощный драйвер для развития транспортной системы, однако основными потребителями новой инфраструктуры станут жители Самары и области.

"Поэтому мы создаем не транспортную инфраструктуру для чемпионата, мы создаем транспортную инфраструктуру для успешного развития области", — подчеркнул депутат от Самарской области.