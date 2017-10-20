Владимир Пронин: "Мне импонирует, что обратили внимание на работающих ветеранов труда"

Представители общественности обсуждают решения по мерам соцподдержки, озвученные врио губернатора Самарской области Дмитрием Азаровым 19 октября в рамках программы "Главная тема" на канале "Россия-24. Самара".
Напомним, глава региона сообщил об увеличении лимита поездок по льготной транспортной карте с 60 до 90. Кроме того, Дмитрий Азаров заявил, что считает справедливым вернуть льготы работающим ветеранам труда, получающим пенсию ниже средней по региону (13,5 тыс. руб.).
"Слова, сказанные главой области в телевизионном эфире о том, что "решения по мерам социальной поддержки, принятые в губернии в начале года, не были поняты людьми", совершенно справедливы, — комментирует председатель Совета ветеранов Самары Владимир Пронин. — Не стоит волновать ветеранов и пенсионеров. Эти люди много сделали для региона и имеют право на достойную жизнь. Многое нужно пересмотреть и найти оптимальное решение по этому вопросу. Надо разъяснять принятые решения, так как в социальных вопросах мелочей не бывает.
"Радует, что Дмитрий Игоревич быстро и своевременно начал этим заниматься. Я знаю, что уже проведены два заседания рабочей группы, и как заявил в своем интервью руководитель области, были представлены первые предложения, в том числе и по поддержке ветеранов. Мне импонирует, что обратили внимание на работающих ветеранов труда. Ведь многие из них востребованы в своих отраслях, да и пенсия у многих, откровенно говоря, не слишком велика. Поэтому дополнительная социальная поддержка для них не будет лишней. Многие из них ездят на работу на общественном транспорте. Поэтому то, что количество поездок по социальной карте увеличится до 90, тоже радует", — отметил Пронин.
Последние комментарии
Ура! Поздравления Дмитрию Азарову и всей Самарской области!
Всему дерьму. ненавидящему Н.И.М.! Если-бы не Он, то в Самаре ничего-бы не было, а дорог совсем-бы, сейчас их делают и сделают, я не терплю начальство всегда. но то. что сейчас происходит в Самаре, это высший класс, пройдёт время и памятник Николаю Ивановичу поставите!
Была бы команда нормальная, может быть и хотелось бы посмотреть. А так... смотреть - только завидовать, что наши ж.поногие так играть не умеют (или не хотят). Наши управленцы могут сделать хитрый ход конём - выставить сборную инвалидов-колясочников. (Кстати, думаю, они сыграют не хуже нашей сборной). После того, как ФИФА возмутится, объявить её реакционной и профашистской организацией и после этого бойкотировать чемпионат. И неважно, что он будет проходить в России - у нас наберётся много "возмущённых граждан" в чёрных футболках, которые пойдут бить морды "неправильным" болельщикам.
Всех причастных с профессиональным праздником http://televizorus.com/index/rtr/0-31 Студентами-радистами с нетерпением ждали этот день! Назывался он "днем слонов"(?)! Целый день по корпусу РТФ раздавались крики: на навигации (локации, прм или прд устройств...) "слонов раздают"! Преподаватели-радисты ставили "автоматом" зачеты по лабораторным, курсовикам, проектам, а часто и зачет в целом! Много проблем можно было решить в этот светлый день! (если не конченный раздолбай) А двое сокурсников были полными тезками изобретателя Радио! Им в этот день прощалось все!
Живые Герои-наша слава! То немногое, что осталось от былого.