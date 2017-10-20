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Губернатор Власть и политика

Владимир Пронин: "Мне импонирует, что обратили внимание на работающих ветеранов труда"

САМАРА. 20 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Представители общественности обсуждают решения по мерам соцподдержки, озвученные врио губернатора Самарской области Дмитрием Азаровым 19 октября в рамках программы "Главная тема" на канале "Россия-24. Самара".

Напомним, глава региона сообщил об увеличении лимита поездок по льготной транспортной карте с 60 до 90. Кроме того, Дмитрий Азаров заявил, что считает справедливым вернуть льготы работающим ветеранам труда, получающим пенсию ниже средней по региону (13,5 тыс. руб.).

"Слова, сказанные главой области в телевизионном эфире о том, что "решения по мерам социальной поддержки, принятые в губернии в начале года, не были поняты людьми", совершенно справедливы, — комментирует председатель Совета ветеранов Самары Владимир Пронин. — Не стоит волновать ветеранов и пенсионеров. Эти люди много сделали для региона и имеют право на достойную жизнь. Многое нужно пересмотреть и найти оптимальное решение по этому вопросу. Надо разъяснять принятые решения, так как в социальных вопросах мелочей не бывает.

"Радует, что Дмитрий Игоревич быстро и своевременно начал этим заниматься. Я знаю, что уже проведены два заседания рабочей группы, и как заявил в своем интервью руководитель области, были представлены первые предложения, в том числе и по поддержке ветеранов. Мне импонирует, что обратили внимание на работающих ветеранов труда. Ведь многие из них востребованы в своих отраслях, да и пенсия у многих, откровенно говоря, не слишком велика. Поэтому дополнительная социальная поддержка для них не будет лишней. Многие из них ездят на работу на общественном транспорте. Поэтому то, что количество поездок по социальной карте увеличится до 90, тоже радует", — отметил Пронин.

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