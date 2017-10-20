Тольяттинский многофункциональный центр победил в региональном конкурсе третий раз подряд

С открытием в муниципалитетах губернии МФЦ стало намного проще решить различные житейские вопросы. Сегодня достаточно прийти туда и можно быстро подать документы на зачисление ребенка в детский сад, взять справку о составе семьи и оформить паспорт. Планируется, что количество оказываемых услуг в ближайшее время будет увеличиваться.

По словам директора ГАУ СО "Уполномоченный МФЦ" Павла Синева в многофункциональных центрах региона работают квалифицированные работники, которые всегда помогут людям. "А лучшие из них приехали на заключительную часть нашего конкурса. Он проводится четвертый год подряд в двух номинациях", — рассказал он.

По результатам мониторинга, проведенного администрацией губернатора Самарской области, в финале за звание "Лучший МФЦ" боролись: Кошкинский, Нефтегорский, Большеглушицкий, Волжский, Ставропольский и Безенчукский районы, а также Кинель, Жигулевск, Чапаевск и Похвистнево.

На правах прошлогоднего победителя к ним присоединились тольяттинцы. Директора в течение нескольких часов представляли на суд жюри свои разработки. Одни из них показали новые информационные папки, а другие проекты по расширению услуг.

По словам судей, при выборе победителя применялись и дополнительные критерии. Среди них, в частности, информированность населения о работе центра, среднее время ожидания приема специалистом и т. п.

В итоге лучшим многофункциональным центром в третий раз подряд признали профильное учреждение Тольятти. Победитель регионального этапа в этой номинации представит губернию на всероссийском конкурсе.

"В этом году мы приехали с проектом, который позволяет организовать совместную эффективную работу администрации Тольятти и МФЦ по решению ряда вопросов. Что очень актуально в настоящее время, — рассказала директор учреждения Олеся Коротина. — Сеть многофункциональных центров в городе уже развита, и теперь одна из самых наших главных задач — улучшение качества предоставления услуг".

О своей разработке рассказала и директор Безенчукского МФЦ Наталья Райская. "В этом году мы вошли в число лауреатов, защитив проект, связанный с геодезией, межеванием и кадастровыми работами. Это разработка администрации района, которая была внедрена в центре, — отметила она. — Такие конкурсы очень нужны. Появляется большой стимул в работе, а также происходит обмен опытом с коллегами из других муниципалитетов. Мы делимся новшествами, которые затем используем в работе".

Во второй номинации "Лучший универсальный специалист МФЦ" победителя также выбирали в несколько этапов. По итогам финала жюри присудило первый приз также представителю Тольятти, Екатерине Павловой.

"Это было серьезное испытание, но люди справились с волнением. Большинство представленных проектов были креативными, и уровень участников заметно вырос, — рассказал первый заместитель руководителя администрации губернатора Самарской области Максим Козлов. — Члены жюри из МВД, налоговой службы, Росреестра и ряда других организаций задавали непростые вопросы, и многие из конкурсантов смогли на них ответить".