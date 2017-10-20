Тольяттинский многофункциональный центр победил в региональном конкурсе третий раз подряд

С открытием в муниципалитетах губернии МФЦ стало намного проще решить различные житейские вопросы. Сегодня достаточно прийти туда и можно быстро подать документы на зачисление ребенка в детский сад, взять справку о составе семьи и оформить паспорт. Планируется, что количество оказываемых услуг в ближайшее время будет увеличиваться.
По словам директора ГАУ СО "Уполномоченный МФЦ" Павла Синева в многофункциональных центрах региона работают квалифицированные работники, которые всегда помогут людям. "А лучшие из них приехали на заключительную часть нашего конкурса. Он проводится четвертый год подряд в двух номинациях", — рассказал он.
По результатам мониторинга, проведенного администрацией губернатора Самарской области, в финале за звание "Лучший МФЦ" боролись: Кошкинский, Нефтегорский, Большеглушицкий, Волжский, Ставропольский и Безенчукский районы, а также Кинель, Жигулевск, Чапаевск и Похвистнево.
На правах прошлогоднего победителя к ним присоединились тольяттинцы. Директора в течение нескольких часов представляли на суд жюри свои разработки. Одни из них показали новые информационные папки, а другие проекты по расширению услуг.
По словам судей, при выборе победителя применялись и дополнительные критерии. Среди них, в частности, информированность населения о работе центра, среднее время ожидания приема специалистом и т. п.
В итоге лучшим многофункциональным центром в третий раз подряд признали профильное учреждение Тольятти. Победитель регионального этапа в этой номинации представит губернию на всероссийском конкурсе.
"В этом году мы приехали с проектом, который позволяет организовать совместную эффективную работу администрации Тольятти и МФЦ по решению ряда вопросов. Что очень актуально в настоящее время, — рассказала директор учреждения Олеся Коротина. — Сеть многофункциональных центров в городе уже развита, и теперь одна из самых наших главных задач — улучшение качества предоставления услуг".
О своей разработке рассказала и директор Безенчукского МФЦ Наталья Райская. "В этом году мы вошли в число лауреатов, защитив проект, связанный с геодезией, межеванием и кадастровыми работами. Это разработка администрации района, которая была внедрена в центре, — отметила она. — Такие конкурсы очень нужны. Появляется большой стимул в работе, а также происходит обмен опытом с коллегами из других муниципалитетов. Мы делимся новшествами, которые затем используем в работе".
Во второй номинации "Лучший универсальный специалист МФЦ" победителя также выбирали в несколько этапов. По итогам финала жюри присудило первый приз также представителю Тольятти, Екатерине Павловой.
"Это было серьезное испытание, но люди справились с волнением. Большинство представленных проектов были креативными, и уровень участников заметно вырос, — рассказал первый заместитель руководителя администрации губернатора Самарской области Максим Козлов. — Члены жюри из МВД, налоговой службы, Росреестра и ряда других организаций задавали непростые вопросы, и многие из конкурсантов смогли на них ответить".
Последние комментарии
Уважаемая Татьяна, напомню вам, что специалисты площадки с хромакеем - обычные студенты, которые, помимо работы на Фестивале науки, ещё успевают мотнировать ваши видео и готовиться к занятиям. Всех гостей мы предупреждали, что письмо вы получите в течение недели. Так что никуда ваше выступление не пропало, не переживайте, мы умеем пользоваться почтой)
Нас фестиваль науки в этом году удивил своей глупостью! На всех плакатах заявлено 0+, однако ребёнку 2х лет не разрешили потрогать игрушки-машинки,представленные на одном из стендов, мотивируя тем,что они для детей от 5 лет)))). На ящике для сбора отходов Алюминий был написан с двумя ЛЛ ))) А специалисты из Хроматей -комнаты так и не выслали нам видео, видимо ещё не изучали на лекциях как работать с эл. почтой. Вот и всё впечатление от фестиваля в этом году. Азбука науки лучше!!!
Уж..... если ФКР занимается уже такими махинациями то что говорить об УК.А, что наверное и стоило ожидать,не хватает теперь еще такои структуры которая проверяла ФКР.
Во время надо ремонтировать!!!!У нас на центральной улице Кировского района проспекте Кирова237 к магазину с трудом по асфальту пойдешь-ямы -ямы -ямы!!!!
Ну какие к черту пристрои??? Стройте новые школы! Школ раз два в городе. Ни садов, ни школ, скоро и в вузы и техникумы будут наплывы детей. Государство требует повышении демографии, а для детей ничего не делается. Кошелев и южный город только строит школы и сады. Где ещё?