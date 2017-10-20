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Хоккей Спорт

"Ладья" во втором матче проиграла "Снежным Барсам" — 6:4

АСТАНА. 20 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 20 октября, в очередном матче МХЛ "Ладья" встречалась со "Снежными Барсами" из Астаны.

В первом периоде хозяева забросили две шайбы в ворота Арсения Никонорова, создав себе комфортное преимущество — 2:0.

Во втором периоде хозяева еще больше увеличили свое преимущество: на голы Кирилла Балдина и Александра Мелихова волжане ответили лишь точным броском Леонида Николенко — 4:1.

А на 48-й минуте Балдин оформил дубль, причем обе свои шайбы форвард "Снежных Барсов" забросил в меньшинстве. После этого место в воротах "Ладьи" занял давно не игравший Руслан Ялбуев.

Через полторы минуты Владимир Журавлев сократил счет — 5:2. А в концовке Константин Кухарев и Николенко (стал автором дубля) вообще свели к минимуму преимущество хозяев — 5:4. Это позволило Алексею Алексееву на последних минутах рискнуть и заменить вратаря шестым полевым игроком. Но за 4 секунды до финальной сирены Самат Данияр поразил пустые ворота "Ладьи" — 6:4 победа "барсов", сообщает официальный сайт тольяттинского клуба.

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