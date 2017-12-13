Клиника репродуктивного здоровья "ЭКО" возобновляет работу по ОМС

54,5% программ ЭКО по ОМС, проведенных клиникой репродуктивного здоровья "ЭКО" в 2014 году, закончились наступлением беременности — это очень высокий результат. Ранее, в 2010–2011 годах, в клинике были получены еще более выдающиеся показатели.
Так, выполняя по направлению министерства здравоохранения Самарской области 11 благотворительных циклов ЭКО/ИКСИ для малообеспеченных семей, ожидавших своей очереди на данную процедуру по ОМС, клиника "ЭКО" добилась того, что 70% программ завершились успешной беременностью. Примечательно, что все благотворительные циклы были выполнены полностью за счет собственных средств клиники.
И тем более радостно для многих самарских семей известие о том, что в 2018 году клиника "ЭКО" возобновляет свою работу по проведению циклов экстракорпорального оплодотворения по полису обязательного медицинского страхования.
Поддерживая масштабную реформу демографической политики, меры Президента РФ на увеличение рождаемости, клиника репродуктивного здоровья "ЭКО", опираясь на убедительный опыт, прогнозирует не менее выдающийся результат и готова приложить для этого все усилия.
Для получения направления в женской консультации по месту прикрепления полиса ОМС, необходимо соблюдение некоторых условий:
- Проживание в Самарской области.
- Наличие полиса ОМС, прикрепленного к ЛПУ (лечебно-профилактическому учреждению) Самарской области.
- Отметка о постановке на учет в центрах здоровья не менее двух месяцев.
- Трубный, эндокринный, иммунологический, смешанный или мужской факторы бесплодия.
- Отсутствие противопоказаний для вынашивания беременности.
За подробной информацией обращайтесь по адресу:
Клиника "ЭКО"
г. Самара, проспект Карла Маркса, д. 6
Тел.: 8 (800) 550-42-99
(Бесплатно по России)
8 (846) 244-42-99
8 (846) 247-90-01
http://www.2poloski.ru/eko-po-oms
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Последние комментарии
На Молодёжной уже одну построили...
Заведовать отделением (структурным подразделением медицинской организации), не имея стажа работы по специальности (с даты получения сертификата специалиста) не менее 5 лет нельзя. Это лицензионное требование, установленное Постановлением Правительства РФ. Нарушить это требование можно только в том случае, когда просто других специалистов совсем нет. Что хоть там за зарплата у врачей, что не могут даже на заведование отделением найти врачей, соответсвующих лицензионным требованиям? У заведующего отделением (речь не про рядового врача) выходит зарплата больше, чем МРОТ? А есть возможность платить заведующему отделением больше чем МРОТ? Чтобы Самарская область могла выполнять социальные обязательства перед населением? А то ведь нарушаются при организации медицинской помощи таким образом не только федеральные законы, но и Конституция РФ. В Самарской области, учитывая наличие столь мощного медицинского университета, имеется значителтный избыток врачей. Есть, конечно, и дефицит врачей. Но дефицит только таких врачей, которые согласны работать за зарплату равную 1 МРОТ/мес. Скворцова Вероника Игоревна утверждает "с пеной у рта", что средняя зарплата хоть и немного, но больше врача более 50000 рублей. Если предложить должность заведующего отделением ЦРБ с зарплатой 50 000 рублей и предоставлением благоустроенной квартиры любому желающему, то придется главному врачу ЦРБ серьезно подумать, чтобы выбрать самого лучшего кандидата из большого количества желающих трудиться на благо жителей села.
Хорошее дело. Дочь взяла на себя ответственность, забрав у мамы упавшее знамя. Так сказать, семейная преемственность
Это очень хорошая новость
Ну докатились! Это кому же так местечко приглянулось, главного врача Пироговки???? Так откровенно ,просто сняли!!!! Таких ВРАЧЕЙ как Кириллов Валерий Иванович не снимать надо,а помогать им !!!! Беспредел Самары!!!!!