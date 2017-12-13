Клиника репродуктивного здоровья "ЭКО" возобновляет работу по ОМС

54,5% программ ЭКО по ОМС, проведенных клиникой репродуктивного здоровья "ЭКО" в 2014 году, закончились наступлением беременности — это очень высокий результат. Ранее, в 2010–2011 годах, в клинике были получены еще более выдающиеся показатели.

Так, выполняя по направлению министерства здравоохранения Самарской области 11 благотворительных циклов ЭКО/ИКСИ для малообеспеченных семей, ожидавших своей очереди на данную процедуру по ОМС, клиника "ЭКО" добилась того, что 70% программ завершились успешной беременностью. Примечательно, что все благотворительные циклы были выполнены полностью за счет собственных средств клиники.

И тем более радостно для многих самарских семей известие о том, что в 2018 году клиника "ЭКО" возобновляет свою работу по проведению циклов экстракорпорального оплодотворения по полису обязательного медицинского страхования.

Поддерживая масштабную реформу демографической политики, меры Президента РФ на увеличение рождаемости, клиника репродуктивного здоровья "ЭКО", опираясь на убедительный опыт, прогнозирует не менее выдающийся результат и готова приложить для этого все усилия.

Для получения направления в женской консультации по месту прикрепления полиса ОМС, необходимо соблюдение некоторых условий:

Проживание в Самарской области.

Наличие полиса ОМС, прикрепленного к ЛПУ (лечебно-профилактическому учреждению) Самарской области.

Отметка о постановке на учет в центрах здоровья не менее двух месяцев.

Трубный, эндокринный, иммунологический, смешанный или мужской факторы бесплодия.

Отсутствие противопоказаний для вынашивания беременности.

За подробной информацией обращайтесь по адресу:

Клиника "ЭКО"

г. Самара, проспект Карла Маркса, д. 6

Тел.: 8 (800) 550-42-99

(Бесплатно по России)

8 (846) 244-42-99

8 (846) 247-90-01

http://www.2poloski.ru/eko-po-oms

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