Дело киллера, расстрелявшего бизнесмена с гидроцикла, рассмотрели за один день

Во вторник, 12 декабря, в Куйбышевском райсуде было рассмотрено уголовное дело по обвинению Дениса Ковегина в убийстве 42-летнего бизнесмена Вадима Винокурова.

Винокуров был расстрелян в ночь с 28 на 29 мая 2014 г. в своем катере на реке Татьянка в Куйбышевском районе Самары.

Убийцу задержали только в июне этого года, а 25 сентября 42-летний Ковегин заключил досудебное соглашение со следствием, и его дело за одно судебное заседание рассмотрели в особом порядке. На это дала согласие потерпевшая — Елена Винокурова, которая подала гражданский иск к подсудимому более чем на 8,3 млн рублей. На руках у вдовы остались двое детей, которым сегодня 6 и 16 лет.

Предъявленное Ковегину обвинение выглядит не особо правдоподобно. По версии предварительного следствия, в 2014 г. главарь самарской преступной группировки "Барыги", они же "Законовские", ныне покойный Алексей Рыжов обиделся на Винокурова за то, что тот распространял сведения, порочащие его честь и достоинство. Решив отомстить, он якобы попросил Ковегина повредить какое-нибудь дорогое имущество клеветника.

В суд направлено уголовное дело об убийстве самарского бизнесмена Вадима Винокурова В суд для рассмотрения направлено уголовное дело об убийстве самарского бизнесмена Вадима Винокурова, сообщили в СУ СК РФ по Самарской области.

Ковегин выследил, где находится катер Винокурова, и вечером 28 мая попросил приятеля подвести его от лодочной стоянки на 8-й просеке на реку Татьянка. Забрав из тайника автомат, Ковегин положил его в сумку и сел на гидроцикл, которым управлял Радик Хайретдинов.

Подъехав к винокуровскому катеру, пришвартованному у лодочной станции яхт-клуба "Акватория", Ковегин увидел через иллюминатор, что хозяин находится в каюте. И якобы неожиданно решил, что если убьет его, то повысит свой авторитет в глазах Рыжова. Выпустив в сторону жертвы весь автоматный рожок, убийца умчался обратно на 8-ю просеку. По ходу движения он разобрал автомат и выкинул детали в воду.

Правда, в одном из протоколов допроса, зачитанных судьей при ознакомлении с материалами дела, Ковегин сообщал, что оружие разбрасывал Хайретдинов. Следует заметить, что автомат дал Ковегину все тот же Рыжов. Якобы всего лишь на хранение.

Как стало известно на суде, Ковегин ранее был неоднократно судим: в первый раз за причинение вреда здоровью средней тяжести, во второй — за кражи, в третий — уже за покушение на убийство.

Так, в Самаре в мае 2004 г. у дома на ул. Ташкентской местного криминального авторитета пытались взорвать управляемым взрывным устройством мощностью около 100 г тротила. Киллеров не смутило то, что рядом с местом заложения заряда с поражающими элементами находились две женщины, которые в результате получили множественные ранения. За это в октябре 2005 г. в областном суде Ковегин получил срок ниже низшего предела, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ, всего семь лет.

В конце 2009 г., не досидев более двух лет, он был условно досрочно освобожден из колонии строгого режима.

По словам подсудимого, он работал на рынке контролером. Как записано в протоколе, составленном в рамках досудебного соглашения, в преступной группировке Ковегин занимался "личным составом" — собирал информацию о работниках рыжовских фирм. Правда, назвать их не смог из-за забывчивости. Прозвучали лишь фамилии Гафурова, Кузьмина и самого Рыжова.

Также по соглашению с правоохранителями Ковегин указал тайник с оружием в заброшенном доме в поселке Рамушки, откуда были изъяты патроны разного калибра, взрывчатка, пара АК-74, три РПГ-18; огнемет "Шмель" и др.

После напоминания председательствующей Ковегин обратился к родственникам им убитого: "Извините за содеянное. Я полностью виноват".

"Хоть бы, извиняясь, он снял с лица маску, чтобы я мог увидеть его глаза", — заявил корреспонденту "Волга Ньюс" отец убитого Александр Винокуров.

Государственный обвинитель Анастасия Коганова отметила, что не видит у подсудимого раскаяния, что на путь исправления он не встал, просила суд при назначении наказания учесть в деянии Ковегина особо опасный рецидив и назначить ему 10 лет лишения свободы в колонии особого режима. Но в то же время она считает возможным уменьшить заявленный размер компенсации морального вреда с 5 до 2 млн рублей.

Адвокат потерпевшей Виктор Фоефанов эмоционально возмутился тому, что "прокуратура выступает в роли защитника": что правоохранители не включили в объем обвинения статью об умышленной порче чужого имущества.

Защитник настаивал на полном удовлетворении иска Винокуровой и просил наказание в виде 13 лет лишения свободы. Его клиентка поддержала эти требования, заявив, что 10 лет — слишком мягко.

Адвокат же подсудимого Максим Власов считает, что семь лет колонии будет для его подзащитного справедливо.

Приговор планируется огласить 13 декабря.

Отметим, что Хайретдинов, управлявший гидроциклом, не привлечен к ответственности — он будто бы по невероятной наивности не догадывался о том, что везет приятеля исполнять преступный заказ.