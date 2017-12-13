Правительство РФ добавит Самарской области более 20 млн руб. на обеспечение льготников лекарствами

Более 20 млн руб. добавило правительство РФ Самарской области на закупку лекарств для льготных категорий граждан. Таким образом, размер субвенции в 2017 г. увеличился с 646,6 млн до почти 667 млн рублей. Соответствующее постановление, подписанное Дмитрием Медведевым, опубликовано на сайте федерального правительства накануне.

Деньги будут направлены "на финансовое обеспечение оказания отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов", - говорится в документе.

В постановлении также поясняется, что выделение дополнительных средств регионам РФ вызвано увеличением в III квартале 2017 г. количества граждан, имеющих право на получение государственной социальной помощи, на 101,426 тыс. человек. В связи с этим объем бюджетных ассигнований вырос на 445,23 млн руб. (до 34,271 млрд рублей).