Дмитрий Азаров раскритиковал реализацию региональной антинаркотической программы

Во вторник, 12 декабря, в областном правительстве прошло заседание антинаркотической комиссии, на котором были рассмотрены результаты реализации областной программы по противодействию незаконному обороту наркотиков, а также итоги профилактической операции "Мак". Участники заседания обсудили меры по выявлению коррупционных фактов и в медицинской сфере.

Открывая заседание, врио губернатора Дмитрий Азаров в первую очередь поздравил присутствующих с Днем Конституции. Он отметил, что Конституция защищает интересы каждого гражданина страны. Ценности, определенные в ней, влияют на все сферы жизни общества, охраняют труд, здоровье людей, обеспечивают поддержку семьи, материнства, детства, укрепляют духовно-нравственные основы, многовековые традиции России.

Также глава региона представил коллегам нового врио вице-губернатора - руководителя департамента по вопросам правопорядка и противодействия коррупции Юрия Рожина. "Юрий Рожин всю свою жизнь посвятил защите интересов государства, принципов конституционности. Призываю всех к конструктивному взаимодействию с вице-губернатором", - обратился Дмитрий Азаров к присутствующим.

Центральным вопросом повестки заседания стала реализация государственной программы Самарской области "Противодействие незаконному обороту наркотиков, профилактика наркомании, лечение и реабилитация наркозависимой части населения", рассчитанной на 2014-2020 годы.

То, как реализуется эта программа сегодня, вызвало нарекания и жесткую критику главы региона. По мнению врио губернатора, бравурная отчетность, которую регулярно представляют профильные подразделения, не соответствует реальной картине происходящего на территории области.

"Не так давно мы рассматривали эти вопросы с заместителем прокурора России Сергеем Зайцевым. Самарская область была названа антилидером среди регионов Приволжья по наркопотреблению. Это очень тревожный показатель. Мы должны сосредоточить усилия на скорейшем сокращении в регионе незаконного оборота наркотиков", - сказал Дмитрий Азаров.

Руководитель аппарата антинаркотической комиссии Самарской области Вадим Картавченко рассказал, что финансирование программы в текущем году составило 23,3 млн рублей.

Он отметил, что реализация областной программы показала снижение наркотизации в регионе. Однако распространение наркотиков остается до сих пор актуальным. Так, только в этом году зарегистрировано 1014 фактов отравления наркотиками, умерли 153 человека. Больными наркоманией в этом году признаны 880 человек.

Руководитель следственного управления Самарской области Валерий Самодайкин поинтересовался, как в рамках программы выстроена работа с правоохранительными органами. Вадим Картавченко ответить затруднился.

"Ощущение - что вы просто по бумажке прочитали, а на простой вопрос ответить не можете, - обратился Дмитрий Азаров к чиновнику. - Как я понимаю, сегодня план мероприятий программы не предусматривает каких-либо средств по взаимодействию с правоохранительными органами. Это неправильно. Валерия Самодайкина я попрошу представить план по взаимодействию с областным правительством в этой части, и мы их оперативно внесем в программу".

Также глава региона обратил внимание, что к перечню основных показателей программы отнесен фактор выявления преступлений. В этой части Дмитрий Азаров высказал серьезную критику.

"Выявленные преступления относятся к задачам УМВД, но у вас нет с ними взаимодействия. В рамках программы работа по выявлению преступлений не ведется. Мероприятий нет, а показатель есть. Значит, программа - бестолковая! У меня есть ощущение, что вы формально подходите к делу", - еще раз обратился Дмитрий Азаров к Вадиму Картавченко.

Что касается профилактических мер среди молодежи, то в области организован центр профилактики употребления психоактивных веществ "Выбор", он находится в Чапаевске. Его деятельность курирует областной департамент по делам молодежи.

Руководитель ведомства Владислав Лихачев пояснил, что "Выбор" - это единственное в области учреждение, которое специализируется на профилактике наркотизации молодежи. Только благодаря этому центру в Чапаевске средний возраст наркомании сдвинулся с подросткового к 30-40 годам.

Дмитрий Азаров заявил, что одного такого центра на всю область недостаточно. "Необходимо сгенерировать предложения по профилактике подростковой наркомании и для других муниципалитетов области. Я бы хотел, чтобы роль департамента заключалась не только в передаче транзитом областных средств учреждениям. В этом вопросе департамент должен быть более активен. Но пока мне об этой работе неизвестно", - сказал глава региона.

Также Дмитрий Азаров акцентировал внимание участников совещания на необходимости работы с некоммерческими организациями, которые специализируются на реабилитации наркозависимых. Сегодня в этой работе участвует только одно НКО - реабилитационный центр "Завет" города Отрадный. За три года центру было предоставлено субсидий на сумму 4,9 млн рублей. По словам Вадима Картавченко, сегодня ведутся переговоры еще с двумя НКО для привлечения их к реабилитационным работам.

Однако такой ответ Дмитрия Азарова не устроил. "Президент еще два года назад в своем послании говорил о необходимости привлечения некоммерческих организаций по самому широкому кругу вопросов. Эффективность такой работы уже доказана мировой практикой. А вы только через два года начали подбирать организации. Если мы так будем реагировать на поручения руководителя страны, то никогда с задачей не справимся", - выразил недовольство руководитель области.

Дмитрий Азаров поинтересовался, сколько времени ведомству понадобится для составления перечня конструктивных изменений в программу. Вадим Картавченко определил срок в две недели.

"Невозможно за две недели проанализировать серьезный документ! Мне не нужны пустословие и имитация деятельности. Новые предложения должны быть проработаны со всеми ведомствами и представлены на утверждение в течение первого квартала будущего года", - дал поручение Дмитрий Азаров.

Еще одна тема, рассмотренная в рамках антинаркотической комиссии, касалась выявления и уничтожения незаконных посевов и очагов произрастания наркосодержащих растений.

Сегодня на территории Самарской области правоохранительными органами реализуется профилактическая операция "Мак" по выявлению и уничтожению наркотических растений. О ее итогах в текущем году рассказал начальник управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД РФ по Самарской области Бакытжан Косетов.

Он отметил, что в операции в этом году участвовало более тысячи человек: это сотрудники правоохранительных органов, областного правительства, а также руководители муниципалитетов.

В ходе операции "Мак" в 2017 году выявлено 460 преступлений, связанных с оборотом наркотических растений. В итоге к административной и уголовной ответственности привлечено 668 граждан.

Один из наиболее крупных очагов конопли в этом году обнаружен в Большечерниговском районе - 3 га, Волжском районе - 1 гектар. Все посевы были скошены и сожжены.

Глава региона поинтересовался, был ли кто-нибудь привлечен к ответственности. Докладчик пояснил, что все насаждения являлись дикорастущим самопосевом.

Также в своем выступлении Косетов отметил, что главы Большечерниговского и Волжского районов всегда активно сотрудничают с правоохранительными органами в части выявления наркотических растений. В то же время ряд муниципалитетов не исполняет предписания ГУ МВД в части выявления и ликвидации таких территорий. Такие главы будут привлекаться в первую очередь к административной ответственности.

Врио министра сельского хозяйства и продовольствия Алексей Попов добавил, что в этом году также очаги произрастания конопли были выявлены в Кинельском, Красноярском, Нефтегорском, Шенталинском районах. Общая площадь произрастания - более 15 гектаров.

Дмитрий Азаров, со своей стороны, призвал усилить сотрудничество в этой работе с правоохранительными органами, вести мониторинг использования земель сельхозназначения более предметно и системно.

Еще одним острым вопросом повестки заседания стало обсуждение выявленных коррупционных фактов в медицинской сфере. В этом году правоохранительными органами проведено предварительное расследование 21 дела уголовной направленности в медицинской области.

Часть дел относится к конфликту интересов. По этой причине свои посты покинули главные врачи Большечерниговской центральной больницы, Тольяттинской детской городской больницы №1, городской больницы Новокуйбышевска. Также в этом году выявлены случаи, когда врачи представляли недостоверные сведения о своих доходах.

Со своей стороны, Дмитрий Азаров считает, что работа с медицинскими учреждениями в части профилактики коррупционных фактов выстроена неконструктивно.

"Совершенно очевидно: для того чтобы бороться с коррупцией, нужно действовать жестко и согласованно. Случаи коррупции в системе здравоохранения носят ярко выраженный антисоциальный характер, напрямую влияют на самочувствие граждан. Все мы знаем, что абсолютное большинство медицинских работников - это порядочные, добросовестные, неравнодушные, профессиональные люди. Однако такие случаи подрывают доверие не только к врачебному сообществу, но и к системе здравоохранения и органам власти в целом", - высказал свое мнение Дмитрий Азаров.

При этом основная задача ответственных подразделений минздрава - это профилактика коррупционных проявлений, работа на упреждение в медицинских организациях. "Если появилось уголовное дело, значит, это вы недоработали. Вовремя не объяснили, не провели свою работу качественно", - резюмировал глава региона.

Глава региона поручил врио министра здравоохранения Геннадию Гридасову в кратчайшие сроки проработать конструктивную и эффективную систему мер по предотвращению коррупционных фактов в медицине.