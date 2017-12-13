Общественные советы в регионе получат новый импульс развития

Во вторник, 12 декабря, в самарском универсальном комплексе "МТЛ Арена" прошел форум общественного самоуправления. Со всей области собралось более 2200 человек - председатели общественных советов и управляющие микрорайонами Самары и Тольятти, главы поселений и органов местного самоуправления. В работе форума активное участие принял врио губернатора Дмитрий Азаров.

Также в работе форума участвовали председатель Самарский губернской думы Виктор Сазонов и председатель Общественной палаты региона Виктор Сойфер.

Символично, что это мероприятие прошло именно в День конституции. Ведь в основном документе страны самоуправлению придается огромное значение, целая глава Конституции посвящена его организации.

Этому много внимания уделяет и президент России Владимир Путин. 5 августа на совете по местному самоуправлению, прошедшем в этом году в Кирове, в котором участвовал и Дмитрий Азаров, также входящий в совет по местному самоуправлению при президенте, отдельной, важнейшей темой как раз и были вопросы содействия развитию общественного самоуправления. Президент поручил совершенствовать законодательство и оказывать всемерную поддержку общественному самоуправлению.

"Владимир Владимирович поставил задачу - максимально приблизить власть к народу, сделать ее близкой, "на расстоянии вытянутой руки" (по образному выражению президента), понятной и открытой людям", - подчеркнул глава региона.

Дмитрий Азаров отметил, что анализ обращений в адрес президента страны Владимира Путина показал, что более 90% вопросов, которые поднимаются в них, вполне могут решаться на местах.

Именно эту задачу и призваны реализовать общественные советы микрорайонов. Инициатива создания такой системы общественного самоуправления шла снизу. Впервые общественные советы были созданы в Тольятти, потом в Отрадном, Новокуйбышевске.

В Самаре несколько лет назад было налажено эффективное взаимодействие власти и ТОСов, особенно ярко проявившееся при реализации программы "Двор, в котором мы живем" - прообраза "Комфортной городской среды". Затем в Самаре были созданы общественные советы микрорайонов, которые должны были вывести работу по организации МСУ на новый уровень.

Всего на территории региона создано 1463 ОСМ, из них 355 в Самаре и 85 - в Тольятти.

Дмитрий Азаров обозначил задачи, стоящие перед общественными советами, и пути их решения. Он заверил присутствующих в том, что институт ОСМ будет развиваться, получать поддержку правительства и главы региона лично.

Миссия общественных советов микрорайона - выстраивать взаимодействие власти и граждан по самому широкому кругу вопросов. Это приемка работ по благоустройству дворовых и общественных территорий, контроль деятельности управляющих компаний, повышение уровня безопасности и работа с молодежью.

По мнению главы региона, сегодня нельзя говорить о том, что общественное самоуправление заработало в полной мере.

"А заработает ли оно так, как нами задумывалось, зависит от нас с вами, присутствующих в этом зале", - подчеркнул Дмитрий Азаров. Главной задачей форума как раз и являлось широкое обсуждение существующих проблемных вопросов, успешных практик, обмен опытом. "Что-то возьмем на вооружение, а что-то - на карандаш", - заметил глава региона.

По мнению Дмитрия Азарова, не везде еще общественно значимые проекты реализуются грамотно. Он привел в пример реконструкцию склона на площади Славы: "К сожалению, можно говорить о том, что потрачены колоссальные средства, а люди не воспринимают этот проект".

В то же время есть пример Тольятти. В этом году здесь в 224 дворах были размещены макеты проектов благоустройства, и каждый житель мог участвовать в процессе утверждения эскиза. Причем работы на общую сумму свыше 216 млн руб. были приняты с участием жителей, которые подписывали акты общественной приемки.

В 2018 г. программа "Комфортная городская среда" будет реализована по принципам открытости и публичности. Дмитрий Азаров рассказал об идее проведения референдума, на котором люди смогут проголосовать за благоустройство той или иной территории. "Если даже выберут те территории, которых не было в проекте изначально, отремонтируем именно их", - заявил глава региона.

Дополнительным стимулом для работы общественных советов может стать и принятая в этом году государственная программа поддержки инициатив населения муниципальных образований Самарской области. Общий объем финансирования госпрограммы на 2017-2025 гг. составляет 2,25 млрд рублей.

Много задач предстоит решить общественникам и в сфере ЖКХ. Дмитрий Азаров подчеркнул: "Людям необходимо предоставить реальную возможность спросить и с управляющей компании, и с ТСЖ за качество, полноту, ритмичность их работ. И я поддерживаю ту инициативу, которая исходила от общественных советов города, по разработке и внедрению на практике модельного договора управления многоквартирным домом".

Важной составляющей форума стали и выступления ряда наиболее успешных представителей ОСМ, которые ознакомили коллег со своим опытом работы. К примеру, председатель ОС №23 Кировского района Ольга Марьяненко рассказала, как она выявила некачественный ремонт в одном из дворов и смогла добиться от подрядчика выполнения работ строго по проекту. "Власть нас слышит. Вместе мы можем многое!" - заявила она.

Председатель общественного совета 27а Автозаводского района Тольятти Алексей Моторин поделился опытом организации работы по обслуживанию открытых ледовых площадок. Благодаря взаимодействию администрации и жителей города обязанности по заливке и расчистке катков распределились оптимальным образом. Теперь в городе функционирует 45 ледовых площадок.

Координатор совета общественности 14 микрорайона Отрадного Елена Драган поделилась успешным опытом участия в различных конкурсах и программах. Совету ежегодно удается получать гранты на благоустройство своего района. Благодаря участию в конкурсе "Отрадный - территория развития" были реализованы "Детский городок", "Цветущий дворик", а также несколько патриотических, экологических и других проектов.

В рамках программы "Комфортная городская среда" в 2017 г. в микрорайоне благоустроили два двора. Совет подал заявку и на 2018 год и уже получил одобрение конкурсной комиссии. Кроме того, была заявка на благоустройство общественной территории - бульвара, проходящего через микрорайон. Горожане на общественном обсуждении поддержали это предложение.

И таких примеров успешной деятельности общественников много. В Октябрьском районе Самары, на ул. Осипенко, 2 старшая по дому Алла Краснова и управляющая микрорайоном Анастасия Павлова добились, чтобы черноземом засыпали все газоны во дворе, а не только небольшую площадку. Кроме того, была обустроена новая контейнерная площадка, отремонтирована лестница во дворе, были замечания к подрядчику по обустройству детской спортивной площадки.

В Комсомольском районе Тольятти управляющая микрорайоном 7К выявила нарушения ГОСТов при проведении работ по ремонту покрытий дворового проезда и тротуара по адресу. Акт не подписывали до тех пор, пока недоработки не были исправлены.

Еще одна важная задача, к которой готовы подключиться общественники, - информирование людей о предстоящих выборах в 2018 году. Представители ОСМ поддержали руководителя облизбиркома Вадима Михеева в проведении информационно-разъяснительный работы. В частности, общественные советы микрорайонов помогут избиркомам рассказать людям о важнейших изменениях в законодательстве, позволяющих голосовать по месту пребывания, а не прописки.

"Мы с вами - люди, которые близки к жителям, и обязаны создать условия, чтобы все знали о новых изменениях в законодательстве. Я считаю, что мы вполне с этим справимся. Неужели старшие по домам не смогут зайти вместе с избирательной комиссией, помочь проинформировать? Я просто уверена, что мы это сделаем", - заявила руководитель АНО "Самарский центр развития добровольчества" Татьяна Санникова.

"Коллеги, мы с вами сделаем еще очень много хорошего, у нас много задумок и планов, и часть проектов мы обсудили, а часть, я уверен, мы вместе с вами еще придумаем и воплотим в жизнь. Для меня очень важно, что ваша активность действительно создает импульс - импульс созидания", - отметил, завершая форум, Дмитрий Азаров.