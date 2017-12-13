В Самаре грузовой поезд столкнулся с автомобилем

В среду, 13 декабря, в 3:35, на 1097 км КбшЖД, на пикете № 9 станции Самара, произошло столкновение автомобиля SSang Yong Actyon и грузового поезда № 1516, сообщила корреспонденту Волга Ньюс помощник Куйбышевского транспортного прокурора Ольга Фроловская.
По данным представителя прокуратуры, установлено, что столкновение произошло на регулируемом железнодорожном переезде. Человеческих жертв и пострадавших нет, задержки движения поездов не было.
По факту случившегося ведется доследственная проверка, которая находится на контроле Куйбышевской транспортной прокуратурой.
Также Куйбышевская транспортная прокуратура организовала надзорную проверку.
Последние комментарии
Какая крыша, там всё здание обрушилось (восстановлению не подлежит).
Славбогу, что ошибочно. А то, ох как страшно было, ох как страшно.
Не несколько человек тут отдыхает, а несколько сотен. И никто о надвигающейся стихии не был предупрежден туроператорами, которые несут ответственность за туристов.
Вранье то,что дети были на другом уроке. Они еще выходили из класса, как обрушилась штукатурка. Многие дети все видели!!!!!!!!!!!!
Слава богу и спасибо врачам,что осталась жива...