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В Самаре грузовой поезд столкнулся с автомобилем

САМАРА. 13 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 13 декабря, в 3:35, на 1097 км КбшЖД, на пикете № 9 станции Самара, произошло столкновение автомобиля SSang Yong Actyon и грузового поезда № 1516, сообщила корреспонденту Волга Ньюс помощник Куйбышевского транспортного прокурора Ольга Фроловская.

По данным представителя прокуратуры, установлено, что столкновение произошло на регулируемом железнодорожном переезде. Человеческих жертв и пострадавших нет, задержки движения поездов не было.

По факту случившегося ведется доследственная проверка, которая находится на контроле Куйбышевской транспортной прокуратурой.

Также Куйбышевская транспортная прокуратура организовала надзорную проверку.

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