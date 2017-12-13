Зампредседателя Новокуйбышевского горсуда лишают ученой степени

Диссертационный совет Российского государственного университета правосудия во вторник, 12 декабря, принял решение о лишении заместителя председателя Новокуйбышевского городского суда Светланы Думан ученой степени кандидата юридических наук. Эту информацию Волга Ньюс подтвердили в университете, уточнив, что теперь их решение будет направлено в Министерство образования и науки РФ для окончательного утверждения.

В пресс-службе Новокуйбышевского горсуда от комментариев отказались, уточнив, что судья также не комментирует ситуацию.

По информации сайта "Диссернет", на заседании диссертационного совета якобы было зачитано "заявление судьи с отказом от ученой степени".

Напомним, инициатором проведения экспертизы кандидатской диссертации Светланы Думан стал некий Антон Задворнов, в декабре 2016 г. подавший сразу две жалобы на ее действия в адрес председателя областного суда Любови Дроздовой.

Светлана Думан рассматривала заявление Задворнова с жалобой на постановление об отказе в возбуждении уголовного дела и оставила его без удовлетворения. Инициатор дела смог опротестовать это решение.

Между тем еще до рассмотрения апелляционной жалобы Антон Задворнов направил в облсуд второе обращение, в котором заявил, что "в связи с подозрением судьи С.И.Думан в некомпетентности и незнании основ (начал) юриспруденции" направлял запрос в "Диссернет" с просьбой провести экспертизу ее кандидатской диссертации".

Как сообщалось ранее, Светлана Думан защитила кандидатскую диссертацию в декабре 2011 г. в Российской академии правосудия.