Зампредседателя Новокуйбышевского горсуда лишают ученой степени

Диссертационный совет Российского государственного университета правосудия во вторник, 12 декабря, принял решение о лишении заместителя председателя Новокуйбышевского городского суда Светланы Думан ученой степени кандидата юридических наук. Эту информацию Волга Ньюс подтвердили в университете, уточнив, что теперь их решение будет направлено в Министерство образования и науки РФ для окончательного утверждения.
В пресс-службе Новокуйбышевского горсуда от комментариев отказались, уточнив, что судья также не комментирует ситуацию.
По информации сайта "Диссернет", на заседании диссертационного совета якобы было зачитано "заявление судьи с отказом от ученой степени".
Напомним, инициатором проведения экспертизы кандидатской диссертации Светланы Думан стал некий Антон Задворнов, в декабре 2016 г. подавший сразу две жалобы на ее действия в адрес председателя областного суда Любови Дроздовой.
Светлана Думан рассматривала заявление Задворнова с жалобой на постановление об отказе в возбуждении уголовного дела и оставила его без удовлетворения. Инициатор дела смог опротестовать это решение.
Между тем еще до рассмотрения апелляционной жалобы Антон Задворнов направил в облсуд второе обращение, в котором заявил, что "в связи с подозрением судьи С.И.Думан в некомпетентности и незнании основ (начал) юриспруденции" направлял запрос в "Диссернет" с просьбой провести экспертизу ее кандидатской диссертации".
Как сообщалось ранее, Светлана Думан защитила кандидатскую диссертацию в декабре 2011 г. в Российской академии правосудия.
Последние комментарии
Да хоть в Воркуту.Оно кому это надо?
Вроде неплохая инициатива? Жизнь покажет.
Много странного в этом деле.
На фоне регулярного вынесения неправосудных актов, порой состоящих из бессвязных обрывков текстов различных несвязанных между собой дел, нарушение проведения процесса даже и не удивляет. Неправильное расположение символов госвласти во многих залах заседаний и тайное принятие решений под обзором видеокамер также говорит об отсутствии элементарного порядка и уважения к своей профессии.
Это радует! Господдержка культуры, это очень своевременно и показательно.