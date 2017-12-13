В списке кандидатов на пост главы Самары появилась третья женщина

Подано две новых заявки на участие в конкурсе за должность главы Самары. Так, на этот пост претендует неработающая пенсионерка Елена Черезова.

Стоит отметить, что это уже не первая ее попытка стать главой Самары: Елена Черезова заявляла свою кандидатуру на аналогичный конкурс, проходивший в октябре 2015 года. Однако комиссия тогда ее кандидатуру на голосование не вынесла.

Также сегодня в комиссию поступила заявка от начальника юридического отдела ГУП Самарской области "Центр технической инвентаризации" Константина Гусева.

По состоянию на сегодняшний день, комиссией зарегистрировано 16 кандидатов, желающих побороться за место главы города, в том числе три женщины.

Напомним, заявки на участие в конкурсе принимаются специально созданной для этого комиссией из 20 человек до 18 декабря (включительно). Проведение конкурса запланировано на 20–22 декабря.