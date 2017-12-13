16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самарской области установлен размер ежемесячной денежной выплаты на третьего и последующего ребенка в 2018 году По поручению Дмитрия Азарова главы Самары и Тольятти провели приемы граждан по вопросу общественных перевозок По инициативе самарца Алексея Транцева в России учрежден День волонтера На соцподдержку инвалидов, ветеранов и пенсионеров до 2022 г. в Самаре направят более 200 млн рублей На базе главного бюро МСЭ откроют кабинет предварительного консультирования для детей-инвалидов

Соцподдержка Общество

Ветеранам труда с пенсией ниже 13,5 тыс. руб. назначат ежемесячную выплату

САМАРА. 13 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 1629
Версия для печати

По поручению главы региона Дмитрия Азарова на заседании правительства Самарской области принято решение о предоставлении в 2018 г. ветеранам труда, чья пенсия не превышает 13,5 тыс. руб., ежемесячной социальной выплаты.

Фото: Архив «ВН»

Предлагается предоставить ежемесячную социальную выплату ветеранам труда, проживающим в Самарской области, получающим пенсию в размере, не превышающем 13,5 тыс. руб. и осуществляющим трудовую или иные виды деятельности, указанные в федеральном законе "Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации". Размер ежемесячной выплаты в 2018 г. составит от 644 до 1 160 руб. в зависимости от категории льготника.

По прогнозу министерства социально-демографической и семейной политики региона, около 56 тыс. человек будут получать данную выплату. Проектом закона "Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов" на следующий год на социальные выплаты отдельным категориям граждан предусмотрено 428,5 млн рублей.

Назначение ежемесячной социальной выплаты организовано следующими порядками:

  • в январе 2018 г. - в автоматизированном режиме, то есть на основании сведений базы данных получателей социальных выплат, имеющейся в министерстве с учетом информации, предоставляемой Пенсионным фондом в части осуществления трудовой или иного вида деятельности, и размера пенсии, а также без представления получателем ежемесячной социальной выплаты заявления и обосновывающих право на данную выплату документов;
  • с февраля по декабрь 2018 г. - в заявительном порядке, то есть гражданин вправе самостоятельно обратиться с пакетом обосновывающих право на данную выплату документов в учреждение по месту жительства.

Перечисление ежемесячной социальной выплаты будет проводиться министерством социально-демографической и семейной политики Самарской области каждый месяц в течение 2018 г. через отделения связи либо путем перечисления на счета получателей, открытые в кредитных организациях.

Гид потребителя

Последние комментарии

Оля Рязанцева 04 мая 2017 19:31 Больше года многодетная семья, чей дом сгорел дотла, не может получить новое жилье

И не дадут!Мы после пожара стоим на очереди 19лет!Куда только не писали,жилья нет и не ждите!Вот их ответ!Дети уже выросли,так и мыкаемся всю жизнь по съемным квартирам!Они лучше кому нибудь своим квартирку освободившуюся отдадут,знаю что говорю!

Ксения Штефан 20 апреля 2017 10:08 Многодетная семья из Сергиевского района, потерявшая ребенка на пожаре, осталась без крыши над головой

Мария, здравствуйте! По вашей проблеме отправлен запрос в администрацию. Свяжитесь, пожалуйста, со мной вконтакте или напишите на почту ksusianchik@list.ru для более подробного разговора

Мария Денисова 20 апреля 2017 03:57 Многодетная семья из Сергиевского района, потерявшая ребенка на пожаре, осталась без крыши над головой

Здравствуйте. И по сей день жильё многодетной семье не дали.Суд вынес решение.Теперь судебные приставы выдвинули требования администрации,но выдвигать их можно пожизненно.Куда идти уже незнаю.Устала.Уже год прошёл.

Тамара Никулина 10 февраля 2017 13:45 Коммунальщики готовы передавать минсоцу информацию для начисления льготникам компенсаций

Как можно оплатить э/оэнергию и холод.воду до 10 февр., если до сего врем.не принесли платеж. документы Самарагорэнергосбыта и Самарских коммунальных систем?Платежки СКС за декабрь 2016 принесли19 янв.

Павлов Иван 22 декабря 2016 07:02 "Рождественский караван Coca-Cola" приедет в Самару 24 декабря

Где наш Дед Мороз?

Фото на сайте

Торжественный прием в честь международного Дня семьи

Торжественный прием в честь международного Дня семьи

Двадцать человек из сгоревшего дома остаются без жилья

Двадцать человек из сгоревшего дома остаются без жилья

"Самарский Стройфарфор" поощряет трудолюбивых и талантливых

"Самарский Стройфарфор" поощряет трудолюбивых и талантливых

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31