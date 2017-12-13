Ветеранам труда с пенсией ниже 13,5 тыс. руб. назначат ежемесячную выплату

По поручению главы региона Дмитрия Азарова на заседании правительства Самарской области принято решение о предоставлении в 2018 г. ветеранам труда, чья пенсия не превышает 13,5 тыс. руб., ежемесячной социальной выплаты.
Предлагается предоставить ежемесячную социальную выплату ветеранам труда, проживающим в Самарской области, получающим пенсию в размере, не превышающем 13,5 тыс. руб. и осуществляющим трудовую или иные виды деятельности, указанные в федеральном законе "Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации". Размер ежемесячной выплаты в 2018 г. составит от 644 до 1 160 руб. в зависимости от категории льготника.
По прогнозу министерства социально-демографической и семейной политики региона, около 56 тыс. человек будут получать данную выплату. Проектом закона "Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов" на следующий год на социальные выплаты отдельным категориям граждан предусмотрено 428,5 млн рублей.
Назначение ежемесячной социальной выплаты организовано следующими порядками:
- в январе 2018 г. - в автоматизированном режиме, то есть на основании сведений базы данных получателей социальных выплат, имеющейся в министерстве с учетом информации, предоставляемой Пенсионным фондом в части осуществления трудовой или иного вида деятельности, и размера пенсии, а также без представления получателем ежемесячной социальной выплаты заявления и обосновывающих право на данную выплату документов;
- с февраля по декабрь 2018 г. - в заявительном порядке, то есть гражданин вправе самостоятельно обратиться с пакетом обосновывающих право на данную выплату документов в учреждение по месту жительства.
Перечисление ежемесячной социальной выплаты будет проводиться министерством социально-демографической и семейной политики Самарской области каждый месяц в течение 2018 г. через отделения связи либо путем перечисления на счета получателей, открытые в кредитных организациях.
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