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Образование Общество

В Самарской области в следующем году ожидается более 36 тыс. первоклассников

САМАРА. 13 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Начало подачи заявлений о зачислении в первый класс в Самаре назначено на 9.00 15 декабря, сообщают в пресс-службе областного правительства. В этот день начнется запись в несколько лицеев и гимназий с углубленным изучением предметов, где могут учиться дети со всего города.

Количество родителей, желающих записать своих детей именно в такие учебные заведения, всегда высоко, поэтому для них выделили отдельный период. В Тольятти он стартует 19 декабря. Все остальные школы региона начнут принимать заявление в другие сроки. График уже размещён на сайте министерства образования и науки Самарской области.

Накануне старта кампании по подаче заявлений заместитель министра образования и науки Светлана Бакулина рассказала об ее особенностях.

"Число будущих первоклассников, как и в предыдущие несколько лет, в городах и большинстве сельских районов растет. По прогнозам, их будет свыше 36 870", — отметила замминистра.
Информация о датах и времени начала приема заявлений размещена на официальном сайте министерства образования и науки Самарской области, органов управления образованием и школ области.

Прием будет проходить во все школы, которые набирают первые классы в 2018/19 учебном году.
Информацию о планируемом количестве мест в 1 классах каждая общеобразовательная организация размещает на своем официальном сайте и на информационном стенде.

На официальных сайтах всех территориальных управлений минобрнауки Самарской области и департаментов образования городских округов Самара и Тольятти будут размещены копии документов, закрепляющих за общеобразовательными учреждениями территориальные участки, а также перечень всех общеобразовательных организаций с реквизитами, адресами их официальных сайтов и минимальным количеством мест для приема.

Четвертый год подряд заявления в первый класс родители или законные представители детей могут подать не только лично обратившись в общеобразовательное учреждение, но и в электронной форме посредством государственной информационной системы Самарской области "Автоматизированная система управления региональной системой образования" (АСУ РСО).

Светлана Бакулина подчеркнула, что для всех будущих первоклассников места в школах гарантированы, и посоветовала не поддаваться на обещания мошенников, желающих поживиться за счет доверчивых родителей, а подробно ознакомиться с правилами приема на сайтах министерства, департаментов образования Самары и Тольятти, а также самих образовательных учреждений.

Процедура приема в первые классы будет проходить в два этапа. Первый этап — с даты и времени начала приема (по графику) по 30 июня 2018 года — для детей, проживающих на закрепленной за общеобразовательным учреждением территорией и детей, посещающих филиал общеобразовательного учреждения — детский сад. Один из родителей или законных представителей ребенка подает электронное обращение, заполнив соответствующие сведения на сайте. После заполнения и регистрации электронного обращения родитель получит регистрационный номер, по которому он сможет самостоятельно получать информацию о статусе его обращения в АСУ РСО.
Второй этап — с 1 июля по 5 сентября 2018 года — вне зависимости от места регистрации ребёнка. При приеме на свободные места детей, не проживающих на закрепленной территории, преимущественным правом обладают дети граждан, имеющих право на первоочередное предоставление места в школу в соответствии с законодательством.

Если школа приняла всех зарегистрированных на закрепленной за ней территорией детей раньше 30 июня, то она может начать прием на свободные места всех детей без исключения раньше 1 июля.
Более подробную информацию о приеме заявлений можно узнать на сайте министерства образования и науки Самарской области.

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