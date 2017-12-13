В Самарской области в следующем году ожидается более 36 тыс. первоклассников

Начало подачи заявлений о зачислении в первый класс в Самаре назначено на 9.00 15 декабря, сообщают в пресс-службе областного правительства. В этот день начнется запись в несколько лицеев и гимназий с углубленным изучением предметов, где могут учиться дети со всего города.
Количество родителей, желающих записать своих детей именно в такие учебные заведения, всегда высоко, поэтому для них выделили отдельный период. В Тольятти он стартует 19 декабря. Все остальные школы региона начнут принимать заявление в другие сроки. График уже размещён на сайте министерства образования и науки Самарской области.
Накануне старта кампании по подаче заявлений заместитель министра образования и науки Светлана Бакулина рассказала об ее особенностях.
"Число будущих первоклассников, как и в предыдущие несколько лет, в городах и большинстве сельских районов растет. По прогнозам, их будет свыше 36 870", — отметила замминистра.
Информация о датах и времени начала приема заявлений размещена на официальном сайте министерства образования и науки Самарской области, органов управления образованием и школ области.
Прием будет проходить во все школы, которые набирают первые классы в 2018/19 учебном году.
Информацию о планируемом количестве мест в 1 классах каждая общеобразовательная организация размещает на своем официальном сайте и на информационном стенде.
На официальных сайтах всех территориальных управлений минобрнауки Самарской области и департаментов образования городских округов Самара и Тольятти будут размещены копии документов, закрепляющих за общеобразовательными учреждениями территориальные участки, а также перечень всех общеобразовательных организаций с реквизитами, адресами их официальных сайтов и минимальным количеством мест для приема.
Четвертый год подряд заявления в первый класс родители или законные представители детей могут подать не только лично обратившись в общеобразовательное учреждение, но и в электронной форме посредством государственной информационной системы Самарской области "Автоматизированная система управления региональной системой образования" (АСУ РСО).
Светлана Бакулина подчеркнула, что для всех будущих первоклассников места в школах гарантированы, и посоветовала не поддаваться на обещания мошенников, желающих поживиться за счет доверчивых родителей, а подробно ознакомиться с правилами приема на сайтах министерства, департаментов образования Самары и Тольятти, а также самих образовательных учреждений.
Процедура приема в первые классы будет проходить в два этапа. Первый этап — с даты и времени начала приема (по графику) по 30 июня 2018 года — для детей, проживающих на закрепленной за общеобразовательным учреждением территорией и детей, посещающих филиал общеобразовательного учреждения — детский сад. Один из родителей или законных представителей ребенка подает электронное обращение, заполнив соответствующие сведения на сайте. После заполнения и регистрации электронного обращения родитель получит регистрационный номер, по которому он сможет самостоятельно получать информацию о статусе его обращения в АСУ РСО.
Второй этап — с 1 июля по 5 сентября 2018 года — вне зависимости от места регистрации ребёнка. При приеме на свободные места детей, не проживающих на закрепленной территории, преимущественным правом обладают дети граждан, имеющих право на первоочередное предоставление места в школу в соответствии с законодательством.
Если школа приняла всех зарегистрированных на закрепленной за ней территорией детей раньше 30 июня, то она может начать прием на свободные места всех детей без исключения раньше 1 июля.
Более подробную информацию о приеме заявлений можно узнать на сайте министерства образования и науки Самарской области.
Последние комментарии
СамГУ все равно круче. А СГАУ уже нет несколько, а есть СНИУ. Это так, на минуточку.
Журналистам следовало опросить родителей других детей. Во - первых, не четверо, а трое мамаш написали жалобу. Четвертую приплели, видимо для количества. По словам других людей, детей учили смывать унитаз и чистить ЗА СОБОЙ, а не за другими. Почему не написали, что остальные родители пишут обращение в защиту? А еще, что заведующую довели до "скорой"? Что РЕН-тв "осаждали" детсад, не заботясь о спокойствии детей? Спросите других родителей, что произошло на самом деле.
Уважаемая Татьяна, напомню вам, что специалисты площадки с хромакеем - обычные студенты, которые, помимо работы на Фестивале науки, ещё успевают мотнировать ваши видео и готовиться к занятиям. Всех гостей мы предупреждали, что письмо вы получите в течение недели. Так что никуда ваше выступление не пропало, не переживайте, мы умеем пользоваться почтой)
Нас фестиваль науки в этом году удивил своей глупостью! На всех плакатах заявлено 0+, однако ребёнку 2х лет не разрешили потрогать игрушки-машинки,представленные на одном из стендов, мотивируя тем,что они для детей от 5 лет)))). На ящике для сбора отходов Алюминий был написан с двумя ЛЛ ))) А специалисты из Хроматей -комнаты так и не выслали нам видео, видимо ещё не изучали на лекциях как работать с эл. почтой. Вот и всё впечатление от фестиваля в этом году. Азбука науки лучше!!!
Ну какие к черту пристрои??? Стройте новые школы! Школ раз два в городе. Ни садов, ни школ, скоро и в вузы и техникумы будут наплывы детей. Государство требует повышении демографии, а для детей ничего не делается. Кошелев и южный город только строит школы и сады. Где ещё?