Самарца задержали с крупной партией героина

В Самаре задержали 38-летнего местного жителя с наркотиками, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
Мужчину остановили у дома на ул. Стара-Загора, при досмотре у него изъяли 153,62 г героина. А во время обыска у него дома — в квартире на ул. Георгия Димитрова полицейские обнаружили в шкафу пакеты еще со 103 г героина и около 120 г марихуаны и гашиша. По версии правоохранителей, эти наркотики мужчина планировал сбыть: вещество было расфасовано и приготовлено для реализации.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.
Последние комментарии
Какая разница кем работает этот мужик? Обычное быдло, жестоко избившее несовершеннолетнего подростка.
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В икс-трейле? 50 (пятьдесят ящиков) с алкоголем? Он что, резиновый???
это обычный случай быдло-плебса...он характерен для всей россии, не только для самары (сам работаю в одном из магазинов)
Зам атамана-член ОПГ ?