Самарца задержали с крупной партией героина

В Самаре задержали 38-летнего местного жителя с наркотиками, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Мужчину остановили у дома на ул. Стара-Загора, при досмотре у него изъяли 153,62 г героина. А во время обыска у него дома — в квартире на ул. Георгия Димитрова полицейские обнаружили в шкафу пакеты еще со 103 г героина и около 120 г марихуаны и гашиша. По версии правоохранителей, эти наркотики мужчина планировал сбыть: вещество было расфасовано и приготовлено для реализации.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.